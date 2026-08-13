Παναθηναϊκός: Με Χράντετς στα πλέι οφ του Conference League

Η Χράντετς Κράλοβε αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού, πριν από την είσοδο στον όμιλο του Conference League. Μετά τις προκρίσεις επί της Πάκσι και της ΤΣΣΚΑ 1948, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη τσεχική ομάδα η οποία «μεταφέρθηκε» μετά τον αποκλεισμό της από τη Μπεσίκτας στο Europa League. Απόψε στην Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι επικράτησαν 1-0 (40΄ Τσέρνι), ενώ είχαν νικήσει με το ίδιο σκορ και στο Χράντετς Κράλοβε κι έτσι πέρασαν στην επόμενη φάση, στέλνοντας τους Τσέχους στο... ΟΑΚΑ για το πρώτο ματς της επόμενης Πέμπτης (20/8). Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα (27/8) στην Τσεχία.

Η σύνθεση της Χράντετς (Νταβίντ Χορέις): Ζαντράζιλ, Τσεχμ Τσίχακ, Ουρίντσατ, Λούντβιτσεκ, Χόρακ, Ντάντσακ (74΄ Τρούμπατς), Νταρίντα, Σλόντσικ (64΄ Ουμάρ). Μίχαλικ,. Φαν Μπιούρεν (74΄ Βικάνοβα)