Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Σπουδαία Στεφανίδη, έκτη στο επί κοντώ με νέο φετινό ρεκόρ

H Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της, στο Μπέρμιγχαμ. Στον έβδομο ευρωπαϊκό τελικό, η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, είδε το ύψος των 4.70μ. απροσπέλαστο και στις τρεις προσπάθειες, για να καταλάβει την 6η θέση.

Ο προπονητής και σύζυγός της, Μίτσελ Κρίερ, κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά του τον γιο τους Τζορτζ είχε πανηγυρίσει έντονα, όταν η Κατερίνα Στεφανίδη, πέρασε με την 3η προσπάθεια τα 4.60μ. βελτιώνοντας το φετινό ρεκόρ της κι ενώ με χαρακτηριστική άνεση πέρασε από την πρώτη προσπάθεια τα 4.30μ. και τα 4.45μ.

Έτσι, η Ελληνίδα αθλήτρια έμεινε με πέντε ευρωπαϊκά μετάλλια (2 Χρυσά 2016 Άμστερνταμ και 2018 Βερολίνο, 3 Ασημένια 2014 Ζυρίχη, 2022 Μόναχο και 2024 Ρώμη).

Στο ίδιο αγώνισμα, στον τελικό του άλματος επί κοντώ, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της, αν και πέρασε με την πρώτη τα 4.30μ., στα 4.45 δεν πέρασε τον πήχη σε τρεις προσπάθειες και ολοκλήρωσε την παρουσία της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ, στο "Alexander Stadium", με την 11η θέση.

Για δεύτερη διαδοχική φορά Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχτηκε η Αντζέλικα Μόζερ από την Ελβετία με 4.80μ. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Φινλανδή Βίλμα Χελτέλα με 4.75μ., ενώ το χάλκικο μετάλλιο κατέληξε στη Γαλλία Μαρί-Ζουλί Μπονίν με 4.70μ

Όγδοος ο Δημήτρης Παυλίδης στον πρώτο του ευρωπαϊκό τελικό

Την 8η θέση κατέλαβε στον τελικό της δισκοβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης, στέλνοντας το δίσκο στα 64.34μ. Ο 23άχρονος Έλληνας δισκοβόλος «έγραψε» το όνομά του στην ελίτ του αγωνίσματος στην Αγγλία, στην πρώτη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό τελικό.

Αν και είχε τη χειρότερη επίδοση και κατάταξη στο ranking μεταξύ των φιναλίστ, ο Δημήτρης Παυλίδης κοίταξε κατάματα τα μεγαθήρια της ευρωπαϊκής δισκοβολίας. Τα 64.34μ., που είναι η καλύτερη βολή του σε ευρωπαϊκό έδαφος και η τρίτη καλύτερη της καριέρας του, ήρθε με τη δεύτερη προσπάθειά του και τον ανέβασε στην όγδοη θέση από όπου κανείς δεν τον μετακίνησε.

Όλες οι βολές του ήταν ταξίδεψαν μακριά...: 62.45, 64.34, 62.33, 61.55, 61.52. Ακόμη και στην έκτη, που ήταν άκυρη, ο δίσκος πήγε μακρύτερα από τα 60 μέτρα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέλαβε ο Σλοβένος Κρίστιαν Τσεχ με 72.51μ., το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Λιθουανός Μικόλας Αλέκνα με 69.89μ., ενώ ο Γερμανός Χένρικ Γιάνσεν κρέμασε στο στήθος το χάλκινο μετάλλιο με 69.53μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ