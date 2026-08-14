Τραγωδία στην Κίσσαμο: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Βουλολίμνη Χρυσοσκαλίτισσας στην Κίσσαμο Χανίων, όπου ένας 81χρονος άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί η Λιμενική Αρχή Παλαιόχωρας, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας, για την ύπαρξη ενός 81χρονου ημεδαπού, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη Χρυσοσκαλίτισσας Κισσάμου Χανίων. Ο 81χρονος διακομίστηκε στο Κ. Υ. Κισσάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από τη Λιμενική Αρχή Παλαιόχωρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

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