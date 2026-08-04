Τραγωδία στη Σητεία: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι της Δευτέρας περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Πλακοπούλες» στο Παλαίκαστρο Σητείας, όπου ένας 55χρονος άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το Λιμεναρχείο Σητείας, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στον άτυχο άνδρα. Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, εφαρμόζοντας τις πρώτες βοήθειες και χρησιμοποιώντας απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, ο 55χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Λιμεναρχείο Σητείας έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ηρακλείου, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 55χρονου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σητείας για την ύπαρξη ενός 55χρονου ημεδαπού ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ» Παλαίκαστρου του Δήμου Σητείας. Στον 55χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη χρήση απινιδωτή με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, ο 55χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ηρακλείου.

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