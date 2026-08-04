Σητεία: Ο αυθεντικός προορισμός της Κρήτης που "βουλιάζει" από τουρίστες

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζεται η φετινή τουριστική σεζόν στη Σητεία, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη διαχρονική της δυναμική ως ένας από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς, τόσο για τους ξένους όσο και για τους Έλληνες επισκέπτες ,που την επιλέγουν σταθερά για τις διακοπές τους.

Τα στοιχεία για τον Αύγουστο αποτυπώνουν μια εξαιρετική εικόνα, με τις πληρότητες στα καταλύματα της περιοχής να «αγγίζουν» το 100%.

Θετικό στοιχείο για την τοπική οικονομία είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων στη Σητεία δεν λειτουργεί με το μοντέλο των πακέτων all inclusive.

Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ευεργετική για τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς οι χιλιάδες επισκέπτες διοχετεύονται καθημερινά στην πόλη και στα γύρω χωριά.

Οι τουρίστες επιλέγουν τα τοπικά εστιατόρια, τις ταβέρνες και τα καταστήματα εστίασης για το φαγητό τους, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ενίσχυση και «ανάσα» στην τοπική αγορά και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Οι περισσότεροι επισκέπτες είναι από την Γαλλία, την Γερμανία,την Ιταλία,την Σκανδιναβία και βέβαια Έλληνες μεταξύ των οποίων και πολλοί Κρητικοί που επιλέγουν σταθερά κάθε χρόνο την Σητεία για να ξεκουραστούν.

Η περιοχή έχει πιστούς φίλους και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ξένων αγοράζει σπίτι εκεί για να περνάει όσο γίνεται περισσότερες μέρες του χρόνου στην Σητεία, έναν προορισμό που έχει μικρότερη τουριστική ανάπτυξη συγκριτικά με την υπόλοιπη Κρήτη και παραμένει αυθεντικός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μπάχαλο με το Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο: Στον "αέρα" ιδιοκτησίες, δρόμοι και ρέματα

Ηράκλειο: Γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης "καταπίνουν" μπουκάλια χωρίς να δίνουν ούτε ένα σεντ!