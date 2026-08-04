Κρήτη: Έρχονται τα φάρμακα της δακοκτονίας - Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός

Θετική εξέλιξη για το πρόγραμμα δακοκτονίας στην Κρήτη, καθώς εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο διαγωνισμός για την προμήθεια των φαρμάκων που απαιτούνται για τη συνέχιση των δολωματικών ψεκασμών.Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της συμβασιοποίησης με τους αναδόχους.

Όπως ανέφερε, τα διαθέσιμα αποθέματα φαρμάκων στις αποθήκες της Περιφέρειας εξαντλούνται, ωστόσο μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραληφθούν οι νέες ποσότητες, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το πρόγραμμα των δολωματικών ψεκασμών. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πέρυσι η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας.

Αναφερόμενος στην πορεία του προγράμματος, ο κ. Τζεδάκης εξήγησε ότι η εικόνα διαφοροποιείται ανά περιοχή. Στα βόρεια του Ηρακλείου καταγράφεται μεγαλύτερη πίεση από τον δάκο, γεγονός που έχει οδηγήσει στην πραγματοποίηση έως και τριών δολωματικών ψεκασμών. Αντίθετα, σε περιοχές της Μεσσαράς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ο πρώτος ψεκασμός, καθώς οι συνθήκες δεν έχουν επιβάλει εντονότερες παρεμβάσεις.

Ο αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε ακόμη ότι τρία χωριά στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας χαρακτηρίστηκαν ως άγονα τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί των συγκεκριμένων περιοχών θα αναλάβουν οι ίδιοι τη δακοπροστασία των ελαιώνων τους, καθώς εξαιρούνται από την καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας ύψους 2%.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ελαιώνων, ο κ. Δεδάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί σημαντική προσβολή από τον δάκο ούτε πτώση καρπού που να προκαλεί ανησυχία. Τέλος, αναφέρθηκε και στο ελαιοκομικό μητρώο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πως θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, ώστε να γίνεται αυτόματη άντληση των δεδομένων. Εφόσον προχωρήσει αυτή η διαδικασία, η επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου αναμένεται να γίνει σημαντικά ευκολότερη για τους παραγωγούς.

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