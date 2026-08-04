Πετρέλαιο: Ελαφρά άνοδος στις τιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το Brent κινείται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 81 δολάρια, μετά τη χθεσινή πτώση σχεδόν 5%, με την αγορά να παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη σε κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η διάψευση της Τεχεράνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η τελευταία πρόταση προς την Τεχεράνη αποτελεί την «τελευταία ευκαιρία» για μια συμφωνία, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν πλήρως ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν διευκρίνισε σε ποιες συνομιλίες αναφερόταν ούτε ποιοι συμμετέχουν σε αυτές. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι θα επρόκειτο για τη μεγαλύτερη αμερικανική επίθεση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Ιρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν, ωστόσο, ότι συνεχίζονται οι επαφές με το Ομάν με στόχο τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει πρώτα να αλλάξει τη στάση της.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς πριν από την έναρξη της σύγκρουσης από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινούνταν περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παρά τις ενδείξεις ότι γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, τα περιστατικά ασφαλείας συνεχίζονται. Εμπορικό πλοίο στα ανοικτά του Ομάν ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα, ενώ οι επιθέσεις στην περιοχή εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες για την ομαλή ροή των ενεργειακών φορτίων.

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία αυξάνει τη χρήση του λιμανιού του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, επιχειρώντας να διατηρήσει τις εξαγωγές της μέσω εναλλακτικών διαδρομών, καθώς οι απειλές για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν αν υπάρχει πραγματικό περιθώριο διπλωματικής προσέγγισης ή αν οι γεωπολιτικές εντάσεις θα οδηγήσουν σε νέες διαταραχές της προσφοράς.

Πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας αποτελούν και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τη Ρωσία, οι οποίες ενισχύουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Στις τελευταίες συναλλαγές, το Brent ενισχυόταν κατά περίπου 1,4%, στα 84,97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI κατέγραφε άνοδο 1,1%, στα 81,24 δολάρια, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.

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