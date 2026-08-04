Τα τρία σενάρια αύξησης του κατώτατου μισθού έως το 2030

Ένα πολυετές σχέδιο για την ενίσχυση των εισοδημάτων μέχρι το τέλος της δεκαετίας βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης, εφόσον επανεκλεγεί, με τον κατώτατο μισθό να έχει κεντρική θέση στον εν λόγω σχεδιασμό. Επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι οι αποδοχές των εργαζομένων να αυξάνονται σταδιακά έως το 2030, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Το εύρος των παρεμβάσεων, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της οικονομίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.

Η πρώτη εικόνα για τις προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να δοθεί τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πακέτο της ΔΕΘ θα αποτελέσει ουσιαστικά και το πρώτο βήμα της ευρύτερης στρατηγικής, η οποία θα αναπτυχθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι να περιοριστεί η απόσταση που χωρίζει τα ελληνικά εισοδήματα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως το 2030 η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει αυξηθεί ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και παράλληλα θα πρέπει να έχει ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το εγχείρημα στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι μόνιμες αυξήσεις μισθών δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε κυβερνητικές αποφάσεις ή προσωρινά επιδόματα. Για να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να συνοδεύονται από περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερες επιχειρήσεις και μεγαλύτερη παραγωγή ανά εργαζόμενο. Η αύξηση των αποδοχών συνδέεται, επομένως, άμεσα με τη δυνατότητα της οικονομίας να δημιουργεί περισσότερο πλούτο και να τον μεταφέρει σταδιακά στους εργαζομένους.

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται από την 1η Απριλίου 2026 στα 920 ευρώ μεικτά. Με αφετηρία αυτό το ποσό, εξετάζονται διαφορετικές διαδρομές για την πορεία του μέχρι το 2030. Τα σενάρια είναι τρία και εξαρτάται το ποιο θα εφαρμοστεί ανάλογα με το πώς θα αναπτύσσεται η οικονομία και πώς θα εξελιχθούν ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα.

Το συντηρητικό σενάριο

Η πρώτη εκδοχή προβλέπει πιο συγκρατημένες αυξήσεις, της τάξης των 40 έως 50 ευρώ ανά έτος. Σε αυτή την περίπτωση, ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 1.080 ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Βασική προϋπόθεση είναι η οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 2%, χωρίς σοβαρές εξωτερικές αναταράξεις.

Το βασικό σενάριο

Η δεύτερη εκδοχή θεωρείται η επικρατέστερη με βάση τα σημερινά δεδομένα. Προβλέπει ετήσιες αυξήσεις της τάξης των 50 έως 60 ευρώ, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον κατώτατο μισθό στην περιοχή των 1.120 ευρώ το 2030. Για να επιβεβαιωθεί αυτή η πορεία, θα πρέπει να διατηρηθούν οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας.

Το αισιόδοξο σενάριο

Η τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή προϋποθέτει ότι η ελληνική οικονομία θα καταγράφει σταθερά ανάπτυξη άνω του 3%. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ετήσιες αυξήσεις θα μπορούσαν να φτάνουν τα 60 ή ακόμη και τα 70 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός θα είχε έτσι τη δυνατότητα να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ έως το 2030. Πρόκειται, ωστόσο, για το πιο απαιτητικό σενάριο, καθώς προϋποθέτει ισχυρές επενδύσεις, αύξηση των εξαγωγών, υψηλότερη απασχόληση και αισθητή βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας.

Τι αλλάζει από το 2028

Το 2027 θα είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία ο κατώτατος μισθός θα καθοριστεί με τη μεταβατική διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα. Από το 2028 οι αυξήσεις θα υπολογίζονται με νέο αυτοματοποιημένο μηχανισμό, ο οποίος θα βασίζεται σε μετρήσιμα οικονομικά δεδομένα. Ο μαθηματικός τύπος θα λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη των τιμών για τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας. Στόχος είναι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού να γίνεται με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και λιγότερη εξάρτηση από την πολιτική συγκυρία. Ο νέος μηχανισμός δεν θα επιτρέπει ονομαστική μείωση του κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και σε μια περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης, οι κατώτατες αποδοχές θα μπορούν να παραμένουν σταθερές, αλλά όχι να υποχωρούν.

Να σημειωθεί ότι η αύξηση των εισοδημάτων αποτελεί μόνο τη μία παράμετρο του κυβερνητικού σχεδιασμού αφού πέραν της σταδιακής βελτίωσης των μισθών, θα δοθεί επίσης βαρύτητα στην παραγωγικότητα, έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές αδυναμίες. Χωρίς περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογία, εκπαίδευση και σύγχρονο εξοπλισμό, οι μεγάλες και διατηρήσιμες αυξήσεις αποδοχών θα παραμείνουν δύσκολες. Ο τρίτος πυλώνας θα αφορά τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Στο επίκεντρο εν προκειμένω βρίσκονται η περαιτέρω ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Η λογική είναι εδώ είναι, πως ένα ταχύτερο και αποτελεσματικότερο Δημόσιο μειώνει εκ των πραγμάτων και το κόστος λειτουργίας της οικονομίας, ενώ απελευθερώνει χρόνο και πόρους για επενδύσεις.

Πηγή: newsbeast.gr

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