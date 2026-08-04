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ΚΡΗΤΗ

Προφήτης Ηλίας: Πέθανε ο Γιάννης Ξυδάκης, πατέρας του δολοφονημένου Πρίαμου

πενθος
clock 08:47 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γιάννης Ξυδάκης, ο πατέρας του Πρίαμου Ξυδάκη, η δολοφονία του οποίου στον Προφήτη Ηλία , το καλοκαίρι του 2012, είχε συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Ο Γιάννης Ξυδάκης έφυγε έχοντας κουβαλήσει για περισσότερα από δώδεκα χρόνια το βάρος μιας μεγάλης οικογενειακής τραγωδίας.

Ο γιος του, ο 34χρονος Πρίαμος Ξυδάκης, είχε πέσει νεκρός στις 24 Ιουνίου του 2012, στη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στον Προφήτη Ηλία, την ώρα που στο χωριό βρισκόταν σε εξέλιξη το γλέντι του Κλήδονα.

Από τα πυρά είχε χάσει τη ζωή του και ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, ο 64χρονος Μανώλης Σταυρουλάκης.

Τον τελευταίο χρόνο βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό μετά από απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα για την υπόθεση επίθεσης σε βάρος συγγενικού προσώπου του δράστη της δολοφονίας σε βάρος του γιο του. 

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