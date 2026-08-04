Δυστύχημα με ελικόπτερα στην Ψάθα: «Ήταν τόσο ταλαντούχος και αγαπητός» -Συγκλονίζει ο αδελφός του Δανού πιλότου

Ανείπωτη η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς.

Ο αδελφός του Δανού πιλότου, Τούε Κίνταλ, μίλησε στη δανέζικη Ραδιοτηλεόραση DR για τον άτυχο 46χρονο, ο οποίος, όπως και ο ίδιος, ερωτεύτηκε τις πτήσεις αφότου ο πατέρας τους τους πήγε στην Αεροπορική Βάση του Τίρστρουπ και στο Αεροδρόμιο Μπρέντστρουπ, όταν ήταν παιδιά.

«Συμφώνησε με τον εαυτό του ότι το πιλοτήριο έπρεπε να είναι ο χώρος εργασίας του. Ήταν τόσο ταλαντούχος και αγαπητός σε όλους» είπε ο Τούε Κίνταλ, ο οποίος είναι και ο ίδιος ιδιώτης πιλότος.

«Ο αδελφός μου κι εγώ έχουμε πετάξει πολύ, κι εγώ πετάω όλη μου τη ζωή», ανέφερε.

Το αίσθημα της ελευθερίας πάνω από τις κορυφές των δέντρων τράβηξε την προσοχή του Ρούνε, ο οποίος εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές σπουδές για να κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει πιλότος ελικοπτέρου.

«Mετακόμισε στο Βανκούβερ, όπου εργάστηκε στις βιομηχανίες ξυλείας και εξόρυξης» λέει ο Τούε, ο οποίος περιγράφει τον αδελφό του ως «πολυταξιδεμένο άνθρωπο».

Ταυτόχρονα, ο αδελφός του τόνισε ότι ο Ρούνε αφιέρωσε τη ζωή του σε καθήκοντα πυρόσβεσης.

«Θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές»

Τα καθήκοντα ως πιλότος ελικοπτέρου ποίκιλλαν καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του Ρούνε Κίνταλ, ο οποίος ζούσε στην πόλη Τέρας, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Αφοσιώθηκε στην πυρόσβεση, όπου μπορούσε να εναλλάσσει έναν μήνα υπηρεσίας με έναν μήνα άδειας. «Πίστευε πραγματικά ότι ήταν πολύ ασφαλές να πετάει για πυρόσβεση», είπε ο αδελφός του.

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Ο Ρούνε Κίνταλ, που έχασε τη ζωή του στην Ψάθα

Δυστυχώς, η κατάληξη ήταν μοιραία όταν τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα. Εκτός από τον Ρούνε Κίνταλ, έχασε τη ζωή του και ένας Έλληνας συντονιστής. Δεν είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς προκάλεσε το ατύχημα.

Ο Τούε Κίνταλ είχε επικοινωνία με τον αδελφό του μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος. Ο Ρούνε Κίνταλ του είχε στείλει μια φωτογραφία του ελικοπτέρου με το οποίο θα πετούσε.

«Ήταν πολύ περήφανος που πετούσε αυτό το ελαφρώς μεγαλύτερο και ελαφρώς πιο ισχυρό ελικόπτερο», λέει ο Τούε Κίνταλ.

Σύμφωνα με τον αδελφό του, ο Ρούνε Κίνταλ ήταν ένας εξαιρετικά ικανός και σεβαστός πιλότος ελικοπτέρου. Χρησιμοποίησε μάλιστα τις γνώσεις που είχε αποκτήσει από την εκπαίδευσή του ως μηχανικός χαμηλής τάσης για να εφεύρει νέες και έξυπνες μεθόδους για την πτήση ελικοπτέρων.

«Όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης, έλαβε ένα βραβείο από την Καναδική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο απονέμεται σε όποιον έχει συμπληρώσει 5.000 ώρες πτήσης με ελικόπτερο χωρίς κανένα ατύχημα. Έδωσε αυτό το βραβείο στη μητέρα μας. Το έχει πάνω στο τζάκι του σπιτιού της στη Φρεντερίτσια», λέει ο Τούε Κίνταλ.

Η οικογένεια βρίσκεται τώρα σε επαφή με τις δανέζικες και ελληνικές αρχές για να μεταφέρουν τη σορό του Ρούνε Κίνταλ στην πατρίδα του. Αφήνει πίσω του τη σύντροφό του στο Τέρας. Εκείνη έχει δύο μικρά παιδιά, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του Ρούνε, όπως καταλήγει ο αδελφός του.

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