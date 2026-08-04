Νέα κινητοποίηση σήμερα στους Αθανάτους για την δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες

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Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα το απόγευμα οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση και συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου, δίνοντας συνέχεια στη χθεσινή διαμαρτυρία.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι προχωρούν και σε νομικές κινήσεις, καθώς από σήμερα ξεκινά η διαδικασία για την κατάθεση των απαραίτητων προσφυγών και άλλων ένδικων μέσων, με στόχο να μπλοκάρουν τις αποφάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη μετατροπή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη σε δομή φιλοξενίας μεταναστών.

Όπως δηλώνουν, θα εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να αποτρέψουν την υλοποίηση του σχεδιασμού.

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