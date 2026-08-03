Έζησε «φυλακισμένος» για πάνω από 20 χρόνια: Η φωτιά που αποκάλυψε το σπίτι-κολαστήριο

Στο δικαστήριο οδηγείται μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό στις ΗΠΑ, με κατηγορούμενη την 57χρονη Κίμπερλι Σάλιβαν από το Κονέκτικατ, η οποία φέρεται να κρατούσε τον θετό γιο της φυλακισμένο στο σπίτι για περισσότερα από 20 χρόνια.

Το μαρτύριο του 34χρονου έληξε στις 17 Φεβρουαρίου 2025, όταν έβαλε ο ίδιος φωτιά στο σπίτι, χρησιμοποιώντας χαρτί, αντισηπτικό χεριών και αναπτήρα. «Ήθελα την ελευθερία μου», είπε στους αστυνομικούς, εξηγώντας ότι δεν έβλεπε άλλο τρόπο να δραπετεύσει.

Ο άνδρας κατήγγειλε ότι ήταν κλειδωμένος σε δωμάτιο 6,7 τ.μ. για 22 έως 24 ώρες την ημέρα και γνώριζε ποια χρονιά ήταν μόνο από ένα ραδιόφωνο. Όταν εντοπίστηκε, ήταν καλυμμένος με ακαθαρσίες, ζύγιζε μόλις 30,8 κιλά, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία είχε υποστεί επί δύο δεκαετίες κακοποίηση, λιμοκτονία, σοβαρή παραμέληση και απάνθρωπη μεταχείριση. Μετά τη διάσωσή του χρειάστηκε νοσηλεία λόγω εισπνοής καπνού.

Μετά τον θάνατο του βιολογικού του πατέρα το 2024, ο εγκλεισμός του έγινε ακόμη πιο αυστηρός, ενώ οι απειλές για στέρηση τροφής ή μεγαλύτερη απομόνωση τον εμπόδιζαν να μιλήσει. Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Γουότερμπερι, Φερνάντο Σπανιόλο, χαρακτήρισε την υπόθεση «μία από τις χειρότερες πράξεις απανθρωπιάς» που έχει δει.

Ο «S» περνούσε τις ώρες του ακούγοντας ραδιόφωνο ή μετρώντας αυτοκίνητα. Δεν είχε κάνει μπάνιο για χρόνια, δεν είχε πάει ποτέ σε οδοντίατρο και επιβίωνε συνήθως με ένα ή δύο σάντουιτς την ημέρα, ενώ αναγκαζόταν να τρώει αποφάγια από τα σκουπίδια και να πίνει νερό από την τουαλέτα. Για τις ανάγκες του χρησιμοποιούσε εφημερίδες, μπουκάλια και έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό. Όπως κατέθεσε, ο πατέρας του και οι δύο ετεροθαλείς αδελφές του γνώριζαν την κατάστασή του, ενώ όταν υπήρχαν επισκέπτες απειλούνταν να παραμείνει σιωπηλός. «Με κρατούσαν κρυφό σε όλη μου τη ζωή», είπε.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από το 2005, όταν το σχολείο του ενημέρωσε την Υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών (DCF). Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις επισκέψεις της υπηρεσίας η μητριά του τον απέσυρε από το σχολείο. Ο τότε διευθυντής του σχολείου, Τομ Πανόνε, δήλωσε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν καταγγείλει την κατάσταση χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η DCF υποστήριξε ότι δεν διαθέτει σχετικά αρχεία.

Οι εισαγγελείς παρομοίασαν την εικόνα του 34χρονου με εκείνη επιζώντα του Άουσβιτς. Η Σάλιβαν αρνείται τις κατηγορίες και απορρίπτει τη συμφωνία παραδοχής ενοχής που προέβλεπε ποινή 30 ετών, με εκτιτέα τα 10. Ο δικηγόρος της, Ιωάννης Καλοΐδης, κάνει λόγο για «εξωφρενικές» και «αναληθείς» κατηγορίες. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη, με την 57χρονη να αντιμετωπίζει αυστηρότερη ποινή εάν καταδικαστεί.

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