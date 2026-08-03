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Ηρακλειο: Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας» και φέτος από τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων

παζαρι
clock 20:06 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπάρχουν αντικείμενα που μένουν ξεχασμένα σε ένα ράφι, σε ένα ντουλάπι ή σε μια αποθήκη. Για κάποιον άλλο, όμως, μπορούν να αποκτήσουν ξανά αξία και, κυρίως, να μετατραπούν σε μια πράξη αλληλεγγύης.

Με αυτό το μήνυμα, ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας», από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Πρόκειται για μια δράση που εδώ και χρόνια αποδεικνύει ότι η προσφορά δεν μετριέται με το μέγεθος, αλλά με την πρόθεση. Κάθε αντικείμενο που προσφέρεται αποκτά μια δεύτερη ζωή και ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση του έργου του «Συνδέσμου», ο οποίος για περισσότερα από 25 χρόνια βρίσκεται δίπλα σε γυναίκες, παιδιά και οικογένειες που βιώνουν τη βία, την κακοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη και προστασία.

Ο «Σύνδεσμος» καλεί όλους τους συμπολίτες να συμμετάσχουν προσφέροντας αντικείμενα σε καλή κατάσταση που δεν χρησιμοποιούν πλέον – εκτός από είδη ένδυσης και υπόδησης – όπως μικροσυσκευές, είδη σπιτιού, βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά, κοσμήματα και άλλα χρηστικά είδη.

Γιατί, όταν κάτι αλλάζει χέρια, μπορεί να αλλάξει και μια ζωή.

Συγκέντρωση αντικειμένων: Μεραμβέλου 56, Ηράκλειο (πλησίον Ξενοδοχείου «Ατλαντίς») Δευτέρα – Παρασκευή | 09:00 – 17:00. Η παραλαβή των ειδών γίνεται αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης: 2810 242121.

Σημείωση: Τα γραφεία του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» θα παραμείνουν κλειστά από 13 έως και 18 Αυγούστου 2026.

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