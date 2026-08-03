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Η Ελένη Πετρουλάκη ποζάρει μαζί με την 21χρονη κόρη της

πετρουλακη
clock 18:00 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελένη Πετρουλάκη κάνει διακοπές στη Μύκονο μαζί με τη 21χρονη κόρη της, Άννα Μαρία. Η Κρητικιά γυμνάστρια  βρίσκεται στο κυκλαδίτικο νησί και δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, στιγμές από τις διακοπές της.

 Μαμά και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό και εντυπωσιάζουν.

Η κόρη της ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει μετακομίσει για τις σπουδές και τη ζωή της, γεγονός που κάνει αυτές τις οικογενειακές στιγμές ακόμη πιο ξεχωριστές.

Πετρουλακη

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