ΝΥΤ: Οι νέες απειλές και οι υπαναχωρήσεις του Τραμπ βυθίζουν την Μέση Ανατολή στην αβεβαιότητα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε το σαββατοκύριακο με την υπόσχεση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν έναν μανιασμένο νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι ο στρατός θα «τους χτυπήσει πολύ σκληρά».

Μέχρι το Σάββατο το βράδυ, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στρατός ήταν ακόμα «έτοιμος και εξοπλισμένος» να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις, αλλά ότι είχε αποφασίσει να τις ματαιώσει.

«Μου το ζήτησαν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής στο Air Force One, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον από το γκολφ κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Ήμασταν όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι ότι πιστεύουν ότι επίκειται συμφωνία».

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα ξεκινούσαν τη Δευτέρα και ότι του είπαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ναυτιλιακής οδού, καθώς και «μια συμφωνία για τα πυρηνικά». Φυσικά, τα περισσότερα από αυτά τα έχει πει και στο παρελθόν. Επανειλημμένα.

Στους πέντε μήνες από την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο του κύκλου αρκετές φορές, απειλώντας να εξαπολύσει κόλαση και στη συνέχεια διατυμπανίζοντας μια επερχόμενη διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη.

Λίγο πριν από μια εβδομάδα, αποφάσισε να μην υλοποιήσει έναν προηγούμενο γύρο απειλών για κλιμάκωση κατά του Ιράν, αφού οι σύμβουλοί του είχαν εκφράσει μια σειρά από ανησυχίες, όπως μεταξύ άλλων ότι η εντατικοποίηση του πολέμου θα μπορούσε να εξαντλήσει επικίνδυνα ένα ήδη μειωμένο απόθεμα αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

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Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο προσέφεραν ελάχιστες νέες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα μπορούσε να έχει φέρει τους Ιρανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτή τη φορά, αν όντως έχουν συμφωνήσει σε συνομιλίες.Αυτό ώθησε νομοθέτες, στρατηγικούς αναλυτές και ειδικούς σε θέματα Μέσης Ανατολής να προσπαθούν να καταλάβουν αν ο πρόεδρος χειρίζεται τη σύγκρουση με τακτική ευφυΐα για να της δώσει τέλος, ή αν απλώς παλεύει να διαλέξει ανάμεσα σε μια σειρά από κακές επιλογές.

«Το αδιέξοδο είναι η καλύτερη εξήγηση που θα μπορούσα να σκεφτώ», δήλωσε ο Χαλέντ Έλγκιντι επισκέπτης καθηγητής στο Κέντρο Σύγχρονων Αραβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Ο πρόεδρος, είπε ο Έλγκιντι «φαίνεται να πηγαίνει προς την κατεύθυνση του τελευταίου ατόμου με το οποίο μίλησε, που ήταν ο MΜΣ και πριν από αυτό ήταν ο Nετανιάχου».

Αναφερόταν στον πρίγκιπα διάδοχο Mοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μίλησε με τον Τραμπ ο Σαββατοκύριακο και τον επηρέασε να μην πραγματοποιήσει τις τελευταίες απειλές του για στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με έναν πρώην ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και άλλους αξιωματούχους που είχαν γνώση της κλήσης καιθ στους οποίους δόθηκε η ανωνυμία για να συζητήσουν ευαίσθητες συνομιλίες.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τον Φεβρουάριο βοήθησε να πειστεί ο πρόεδρος να μπει στη σύγκρουση. Λίγες ώρες μετά τη συνάντησή τους την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων στην αεροπορική βάση Μουουάφακ Σαλτί στην Ιορδανία, όπου αρκετοί Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιθέσεις τον Ιούλιο.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει γίνει στόχος του πολέμου, ανησυχεί για την περιφερειακή εξάπλωσή του και συνεχίζει να πιέζει για μια διαπραγματευμένη συμφωνία. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να επιβάλλει τον στρατιωτικό αποκλεισμό των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια. Δεν έχουν υπάρξει στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από τότε που δεκάδες ιρανικές τοποθεσίες χτυπήθηκαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

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O Tραμπ με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές δήλωσαν την Κυριακή ότι δεν ήταν σίγουροι πού θα πήγαινε ο Τραμπ από εδώ και πέρα. Την περασμένη εβδομάδα, οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας αρνήθηκαν να περιορίσουν την εξουσία του Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο. Μέρες αργότερα, επέκριναν δημόσια την έλλειψη πληροφοριών από την κυβέρνηση σχετικά με τη σύγκρουση.

«Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών, επειδή δεν έχω τις στρατιωτικές πληροφορίες», δήλωσε την Κυριακή ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι, Ρεπουμπλικάνος της Λουιζιάνα, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC. «Τώρα, αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα, επειδή θα προκαλέσει πολύ πόνο. Θα προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας και μεγάλο πληθωρισμό για τον αμερικανικό λαό. Είναι όλες δύσκολες επιλογές».

Ο Κένεντι αμφισβήτησε επίσης αν οι Ιρανοί ενδιαφέρονταν πραγματικά να διαπραγματευτούν και έδωσε τη συμβουλή που θα έδινε στον πρόεδρο: «Πρέπει να θυμάται ότι η ιρανική κυβέρνηση έμαθε να λέει ψέματα πριν μάθει να μιλάει».

Ο βουλευτής Μάικλ Τέρνερ, Ρεπουμπλικάνος από το Οχάιο, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, δήλωσε ότι δεν «πιστεύει ότι κάποιος είναι ικανοποιημένος με το επίπεδο των πληροφοριών που λαμβάνουμε, αν και πρόκειται για μια δυναμική σύγκρουση».

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Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό την Κυριακή σχετικά με το τι σήμαινε η τελευταία ανακοίνωση του προέδρου. Αναλυτές που έχουν μελετήσει τη σύγκρουση δήλωσαν ότι η ταλάντωση του Τραμπ μεταξύ βομβαρδισμών και διαπραγματεύσεων φαινόταν να μοιάζει με στρατηγική δημοσίων σχέσεων, όχι με στρατιωτική επιλογή.

«Ολόκληρη η υπόθεση του Τραμπ για αυτόν τον πόλεμο - ότι το Ιράν είναι αδύναμο και ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ μπορούν να το εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση - έχει αποδειχθεί ψευδής ξανά και ξανά, ωστόσο ο Τραμπ δεν είναι πρόθυμος να το δεχτεί αυτό», δήλωσε η Tράιτα Πάρσι συνιδρύτρια του Ινστιτούτου Quincy, το οποίο ασκεί κριτική στην αμερικανική εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην στρατιωτική επιθετικότητα. «Ψάχνει για ένα ολοκληρωτικό πλήγμα όταν δεν υπάρχει».

Οι Δημοκρατικοί έκαναν τις δικές τους επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίστηκε τη σύγκρουση, όπως το ότι ανέθεσε τις διαπραγματεύσεις σε άτομα χωρίς εμπειρία στην εξωτερική πολιτική. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο μακροχρόνιος φίλος του Τραμπ, ο οποίος είναι τώρα ειδικός απεσταλμένος για την ειρήνη, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του, βοήθησαν και οι δύο στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στη Γάζα πέρυσι και έχουν απορροφηθεί από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν τους τελευταίους μήνες.

«Έχουν κολλήσει, είναι υπεύθυνοι για αυτό και ο πρόεδρος είναι αυτός που πρέπει να προσπαθήσει να βρει μια διέξοδο από αυτό», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι από την Αριζόνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CBS την Κυριακή. «Θα του πρότεινα, ωστόσο, ότι η λύση δεν είναι να κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει αυτός - να μην έχει τον φίλο του από το χώρο των ακινήτων και τον γαμπρό του υπεύθυνους για τις διαπραγματεύσεις».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, πέρασε το απόγευμα της Κυριακής στο γκολφ κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ, γιορτάζοντας αυτό που χαρακτήρισε ως μεγάλη νίκη σε ένα τουρνουά γκολφ.

«Κέρδισα με βαθμολογία 70 και είμαι τόσο τιμημένος που, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, μου δίνεται πολύ λίγος χρόνος για εξάσκηση, επειδή είμαι επικεντρωμένος σε πολλά άλλα πράγματα», έγραψε ο κ. Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Λέγεται ταλέντο και εγώ το έχω, ενώ αυτοί όχι!»

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