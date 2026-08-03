ΔΕΥ.03 Αυγ 2026 16:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Η γαμήλια τούρτα που άντεξε 128 χρόνια – Το γλυκό-μνημείο από τη βικτωριανή εποχή

γαμήλια τούρτα
clock 15:24 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από μυθιστόρημα του Καρόλου Ντίκενς κρύβεται πίσω από μια γαμήλια τούρτα που έχει καταφέρει να επιβιώσει για περισσότερο από έναν αιώνα. Πρόκειται για μια δημιουργία του 1898 από το αρτοποιείο C.H. Philpott στο Μπέιζινγκστόουκ της Αγγλίας, η οποία θεωρείται σήμερα μία από τις παλαιότερες γαμήλιες τούρτες στον κόσμο.

Η εντυπωσιακή τετραώροφη τούρτα φτιάχτηκε στη βικτωριανή εποχή και προοριζόταν αρχικά για τη βιτρίνα του αρτοποιείου, όπου παρέμεινε για σχεδόν επτά δεκαετίες, μέχρι το κατάστημα να κλείσει. Από τότε διατηρήθηκε ως ιστορικό έκθεμα, αποτελώντας ένα μοναδικό δείγμα της ζαχαροπλαστικής τέχνης εκείνης της περιόδου.

Η τούρτα είναι φτιαγμένη από φρουτόπιτα (fruitcake), ένα γλυκό που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στους γάμους της βρετανικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, κυρίως λόγω της μεγάλης αντοχής του στον χρόνο. Παρά την ηλικία της, κατάφερε να διατηρηθεί σε αξιοσημείωτη κατάσταση, με μόνη σημαντική φθορά να προέρχεται από μικρές ζημιές που υπέστη κατά τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

γαμήλια τούρτα

Σήμερα φιλοξενείται στο Μουσείο Γουίλις στο Μπέιζινγκστόουκ, όπου αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά εκθέματα. Αν και το άλλοτε λευκό γλάσο της έχει πλέον αποκτήσει πιο σκούρα απόχρωση, η κατασκευή της παραμένει εντυπωσιακά σταθερή.

Παρά το γεγονός ότι το εσωτερικό της φρουτόπιτας εξακολουθεί να φαίνεται διατηρημένο, η τούρτα φυσικά δεν μπορεί να καταναλωθεί. Οι ειδικοί φροντίζουν για τη συντήρησή της με ειδικές μεθόδους, όπως η χρήση υλικών που περιορίζουν την υγρασία και βοηθούν στη διατήρηση της δομής της.

γαμήλια τούρτα

Έπειτα από 128 χρόνια, η ιστορική γαμήλια τούρτα εξακολουθεί να στέκεται όρθια, αποτελώντας ένα σπάνιο κομμάτι γαστρονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

γαμηλια τουρτα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis