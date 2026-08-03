Η γαμήλια τούρτα που άντεξε 128 χρόνια – Το γλυκό-μνημείο από τη βικτωριανή εποχή

Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από μυθιστόρημα του Καρόλου Ντίκενς κρύβεται πίσω από μια γαμήλια τούρτα που έχει καταφέρει να επιβιώσει για περισσότερο από έναν αιώνα. Πρόκειται για μια δημιουργία του 1898 από το αρτοποιείο C.H. Philpott στο Μπέιζινγκστόουκ της Αγγλίας, η οποία θεωρείται σήμερα μία από τις παλαιότερες γαμήλιες τούρτες στον κόσμο.

Η εντυπωσιακή τετραώροφη τούρτα φτιάχτηκε στη βικτωριανή εποχή και προοριζόταν αρχικά για τη βιτρίνα του αρτοποιείου, όπου παρέμεινε για σχεδόν επτά δεκαετίες, μέχρι το κατάστημα να κλείσει. Από τότε διατηρήθηκε ως ιστορικό έκθεμα, αποτελώντας ένα μοναδικό δείγμα της ζαχαροπλαστικής τέχνης εκείνης της περιόδου.

Η τούρτα είναι φτιαγμένη από φρουτόπιτα (fruitcake), ένα γλυκό που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στους γάμους της βρετανικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, κυρίως λόγω της μεγάλης αντοχής του στον χρόνο. Παρά την ηλικία της, κατάφερε να διατηρηθεί σε αξιοσημείωτη κατάσταση, με μόνη σημαντική φθορά να προέρχεται από μικρές ζημιές που υπέστη κατά τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

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Σήμερα φιλοξενείται στο Μουσείο Γουίλις στο Μπέιζινγκστόουκ, όπου αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά εκθέματα. Αν και το άλλοτε λευκό γλάσο της έχει πλέον αποκτήσει πιο σκούρα απόχρωση, η κατασκευή της παραμένει εντυπωσιακά σταθερή.

Παρά το γεγονός ότι το εσωτερικό της φρουτόπιτας εξακολουθεί να φαίνεται διατηρημένο, η τούρτα φυσικά δεν μπορεί να καταναλωθεί. Οι ειδικοί φροντίζουν για τη συντήρησή της με ειδικές μεθόδους, όπως η χρήση υλικών που περιορίζουν την υγρασία και βοηθούν στη διατήρηση της δομής της.

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Έπειτα από 128 χρόνια, η ιστορική γαμήλια τούρτα εξακολουθεί να στέκεται όρθια, αποτελώντας ένα σπάνιο κομμάτι γαστρονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

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