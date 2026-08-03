Ηράκλειο: Ξεκινούν οι καλοκαιρινές συναυλίες της Φιλαρμονικής στη Λ. Δικαιοσύνης

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 19:00 στον πεζόδρομο της Λ. Δικαιοσύνης, ξεκινούν συναυλίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου που έχουν γίνει θεσμός στα καλοκαίρια της πόλης.

Γνωστές και αγαπημένες μελωδίες από το ελληνικό και το διεθνές ρεπερτόριο από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα θα ταξιδέψουν τους Δημότες και τους επισκέπτες στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της Φιλαρμονικής Ορχήστρας εντάσσονται στα πλαίσια του σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού για την διάχυση των δραστηριοτήτων του πολιτισμού στην πόλη και την αξιοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού του Δήμου. Οι επόμενες συναυλίες είναι προγραμματισμένες για τις 13, 20 και 27 Αυγούστου στις 19:00 στη Λ. Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι η Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου, ορχήστρα πνευστών και κρουστών οργάνων είναι το παλαιότερο μουσικό σύνολο του Δήμου, καθώς η ίδρυσή της τοποθετείται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 η Φιλαρμονική ανασυγκροτείται από το Δήμο Ηρακλείου με αρχιμουσικό και εκπαιδευτή τον Μηνά Τζωρτζάκη προσλαμβάνοντας 28 μουσικούς. Το 1966, παράλληλα με τη λειτουργία της Φιλαρμονικής ως μουσικό σύνολο, δημιουργείται η Σχολή της Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου από τον αρχιμουσικό Γιάννη Τζωρτζάκη, συμβάλλοντας καταλυτικά στη μουσική εκπαίδευση των δημοτών αλλά και στη διαμόρφωση των καλλιτεχνικών και μουσικών πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης. Η Σχολή Φ.Δ.Η. λειτουργεί έκτοτε παρέχοντας δωρεάν μουσική διδασκαλία στα πνευστά και κρουστά όργανα.

Το μουσικό σώμα της Φιλαρμονικής συμμετέχει σε μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και σε θρησκευτικές και εθνικές επετείους απαρτιζόμενο από τα μέλη της Φιλαρμονικής και τους σπουδαστές της Σχολής της. Αρχιμουσικοί διατελούν ο Λεωνίδας Τζωρτζάκης και η Δέσποινα Σκανδαλάκη.

Εκτός από το Δήμο Ηρακλείου, η Φιλαρμονική έχει εμφανιστεί σε πολλές πόλεις σε όλη τη Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό (Κύπρος, Ρωσία) και έχει συνεργαστεί με επιφανείς καλλιτέχνες όπως η Έλλη Πασπαλά, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, ο Βασίλης Λέκκας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και πολλοί άλλοι.

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