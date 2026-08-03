Europa League: Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ στα play offs

Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ στα play offs του Europa League.Το πρώτο ματς θα γίνει στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργοτερα στο Μπατούμι της Γεωργίας ή στη Σόφια.





Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs



Τράμπζονσπορ - Φερεντσβάρος/Γκόρνικ Ζάμπρε



Κουόπιο/Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Αραράτ /Τσέλιε



Σιντ Τρούιντεν - Ρεντ Ιμπς/Ομόνοια



Χάποελ Μπερ Σεβά/Ερυθρός Αστέρας - Βικτόρια Πλζεν



Σάμροκ Ρόβερ/ Εγκνάτια - Λίλεστρομ



Γιαγκελόνιαν/Ρέιντζερς - Λάρνε/Ιμπέρια



Σλόβαν Μπρατισλάνας - Πάφος / Σάλτσμπουργκ



ΠΑΟΚ / Άντερλεχτ - Λέφσκι Σόφιας/ Καιράτ



Λεχ Πόζναν/Κλάκσβικ - Τουν/ Βίκινγκουρ



Χραντες Κράλοβε/ Μπεσίκτας - Ντινάμο Ζάγκρεμπ/ Ζαλγκίρις



Μπενφίκα/Χαρτς - Άαρχους/ Σαμπαχ



ΟΦΗ - Μακάμπι Τελ Αβίβ/Τσσκα Σόφιας