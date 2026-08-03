Europa League: Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ στα play offs

Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ στα play offs του Europa League.Το πρώτο ματς θα γίνει στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργοτερα στο Μπατούμι της Γεωργίας ή στη Σόφια.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs
Τράμπζονσπορ - Φερεντσβάρος/Γκόρνικ Ζάμπρε
Κουόπιο/Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Αραράτ /Τσέλιε
Σιντ Τρούιντεν - Ρεντ Ιμπς/Ομόνοια
Χάποελ Μπερ Σεβά/Ερυθρός Αστέρας - Βικτόρια Πλζεν
Σάμροκ Ρόβερ/ Εγκνάτια - Λίλεστρομ
Γιαγκελόνιαν/Ρέιντζερς - Λάρνε/Ιμπέρια
Σλόβαν Μπρατισλάνας - Πάφος / Σάλτσμπουργκ
ΠΑΟΚ / Άντερλεχτ - Λέφσκι Σόφιας/ Καιράτ
Λεχ Πόζναν/Κλάκσβικ - Τουν/ Βίκινγκουρ
Χραντες Κράλοβε/ Μπεσίκτας - Ντινάμο Ζάγκρεμπ/ Ζαλγκίρις
Μπενφίκα/Χαρτς - Άαρχους/ Σαμπαχ
ΟΦΗ - Μακάμπι Τελ Αβίβ/Τσσκα Σόφιας