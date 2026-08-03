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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ στα play offs

οφη
clock 14:19 | 03/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας  θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ στα play offs  του Europa League.Το πρώτο ματς θα γίνει στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργοτερα στο Μπατούμι της Γεωργίας ή στη Σόφια.



Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs

Τράμπζονσπορ - Φερεντσβάρος/Γκόρνικ Ζάμπρε

Κουόπιο/Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Αραράτ /Τσέλιε

Σιντ Τρούιντεν - Ρεντ Ιμπς/Ομόνοια

Χάποελ Μπερ Σεβά/Ερυθρός Αστέρας - Βικτόρια Πλζεν

Σάμροκ Ρόβερ/ Εγκνάτια - Λίλεστρομ

Γιαγκελόνιαν/Ρέιντζερς - Λάρνε/Ιμπέρια

Σλόβαν Μπρατισλάνας - Πάφος / Σάλτσμπουργκ

ΠΑΟΚ / Άντερλεχτ - Λέφσκι Σόφιας/ Καιράτ

Λεχ Πόζναν/Κλάκσβικ - Τουν/ Βίκινγκουρ

Χραντες Κράλοβε/ Μπεσίκτας - Ντινάμο Ζάγκρεμπ/ Ζαλγκίρις

Μπενφίκα/Χαρτς - Άαρχους/ Σαμπαχ

ΟΦΗ - Μακάμπι Τελ Αβίβ/Τσσκα Σόφιας

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