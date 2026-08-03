Στα κρατητήρια ο δήμαρχος Στυλίδας για τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο μικροσκόπιο η εταιρεία του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των ερευνών για την πύρινη λαίλαπα που κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στο Πόρτο Γερμενό. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συνθέσει ένα βαρύ κατηγορητήριο, εντοπίζοντας την αφετηρία της καταστροφής σε ένα ιδιωτικό αιολικό πάρκο, και φέρνοντας αντιμέτωπους με τη Δικαιοσύνη τέσσερις εμπλεκόμενους, έναν πασίγνωστο επιχειρηματία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την κόρη του, τον δήμαρχο Στυλίδας, Γιάννη Αποστόλου, καθώς και έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό.

Οι συλλήψεις, οι νομικοί εκπρόσωποι και το ένταλμα

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις θρίλερ από τις πρώτες κιόλας ώρες, καθώς τα έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής αναζήτησαν αμέσως τον επιχειρηματία, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ieidiseis.gr, χρειάστηκε να περάσουν περίπου δύο εικοσιτετράωρα προτού εμφανιστεί στις Αρχές ο νομικός του εκπρόσωπος, διαμηνύοντας πως ο πελάτης του προτίθεται να καταθέσει απευθείας στον Ανακριτή- μια εξέλιξη που δρομολογεί την τυπική διαδικασία έκδοσης εντάλματος σύλληψης.

Στο ίδιο κάδρο των κατηγορουμένων βρίσκεται και η κόρη του επιχειρηματία, καθώς εμφανίζεται ως η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση του επίμαχου αιολικού πάρκου και των ανεμογεννητριών, από όπου ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες.

Την ίδια ώρα, ραγδαία ήταν η εξέλιξη για τον δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Ανακριτή για να απολογηθεί. Η εμπλοκή του προκύπτει από το γεγονός ότι δική του εταιρεία είχε αναλάβει, κατόπιν σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πάρκου, την κατασκευή του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν πως η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, καθώς ο κίνδυνος είχε διαφανεί εβδομάδες πριν. Στις 27 Ιουνίου, ακριβώς ένα μήνα νωρίτερα, είχε εκδηλωθεί ξανά πυρκαγιά από το ίδιο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το αιολικό πάρκο.

Αν και το περιστατικό αυτό αποτέλεσε ένα ηχηρό «καμπανάκι» για τις κακοτεχνίες και την επικινδυνότητα του δικτύου, οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν ήταν αποσπασματικές. Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η εταιρεία προχώρησε απλώς σε κάποιες σημειακές επιδιορθώσεις -αλλάζοντας, κατά τις πληροφορίες, δύο «γέφυρες»- χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στην επιβεβλημένη αντικατάσταση του συνολικού δικτύου, το οποίο εκτείνεται σε μήκος 600 μέτρων.

Ο άνεμος, τα καλώδια και το μοιραίο βραχυκύκλωμα

Η αδράνεια αυτή αποδείχθηκε καταστροφική. Η νέα εστία που προκάλεσε την τεράστια οικολογική καταστροφή στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, ξέσπασε μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο της προηγούμενης φωτιάς.

Το πόρισμα των αξιωματικών της Πυροσβεστικής αποδίδει το συμβάν στην προβληματική κατασκευή του δικτύου πάνω σε επικλινές έδαφος. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, τα καλώδια άρχισαν να ταλαντώνονται ανεξέλεγκτα. Η επιτόπια έρευνα στο σημείο μηδέν επιβεβαίωσε τους φόβους, καθώς εντοπίστηκαν καλώδια «μαυρισμένα», εύρημα που αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα βραχυκυκλώματος και της σπίθας που τύλιξε στις φλόγες τη Βοιωτία.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία, η οποία επεκτάθηκε στην Αττική, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.

Οι ερευνητές της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών».

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