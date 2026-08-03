Champions League: Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι, η AEK στα play offs

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Βατή κλήρωση για την ΑΕΚ καθώς θα αντιμετωπίσει στα play offs του Champions League το νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ .

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Βουλγαρία είτε στο Καζακστάν, και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 25-26 Αυγούστου, στην Allwyn Arena.

Το προφίλ της Λέφσκι

Η ΠΦΚ Λέφσκι Σόφιας είναι ένας από τους πιο ιστορικούς και δημοφιλείς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε στις 24 Μαΐου 1914 και πήρε το όνομά της προς τιμήν του εθνικού ήρωα της χώρας, Βασίλ Λέφσκι.

Έδρα της είναι το Στάδιο Γκεόργκι Ασπαρούχωφ, χωρητικότητας 25.000 θέσεις. Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας βρίσκεται στην 1η θέση του πρωταθλήματος της χώρας με 3 νίκες σε 3 αγώνες. Προπονητής της είναι ο 44χρονος Ισπανός Χούλιο Βελάσκεθ. Μεγάλα της αστέρια είναι ο 26χρονος στόπερ από τη Βενεζουέλα Κριστιάν Μακούν και ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν.

Επέστρεψε στα προκριματικά του Champions League μετά από 16 χρόνια, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Φέτος απέκλεισε την Μπόρατς της Βοσνίας με 1-1 εκτός και 4-0 εντός στον πρώτο προκριματικό γύρο, ενώ στον δεύτερο νίκησε 1-0 την Κραϊόβα και πήρε 2-2 εκτός έδρας.

Έχει φτάσει 5 φορές σε προημιτελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων (3 στο Κύπελλο Κυπελλούχων, 2 στο Κύπελλο UEFA) και συμμετείχε στους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2006-07.

Η Λέφσκι Σόφιας έχει κατακτήσει συνολικά 74 εγχώριους τίτλους στη Βουλγαρία.

26 Πρωταθλήματα Βουλγαρίας

26 Κύπελλα Βουλγαρίας

3 Σούπερ Καπ Βουλγαρίας

Το προφίλ της Καϊράτ

Η ΦΚ Καϊράτ είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του Καζακστάν. Ιδρύθηκε το 1954 στο Αλμάτι και τα χρώματά της είναι το κίτρινο και το μαύρο.

Έδρα της είναι το Στάδιο Αλμάτι, χωρητικότητας 23.804 θέσεων.

Η Πρωταθλήτρια Καζακστάν βρίσκεται στην 2η θέση της Premier League Καζακστάν μετά από 20α γωνιστικές έχοντας ένα βαθμό λιγότερο από την πρωτοπόρο Ορντάμπασι.

Προπονητής της είναι ο Καζάκος Ράφαελ Ουραζμπαχτίν από το 2024, ενώ το μεγάλο της αστέρι, ο 17χρονος Καζάκος επιθετικός Ντάσταν Σαπτάεφ, πουλήθηκε στην Τσέλσι για 2,5 εκατ. ευρώ. Η Καϊράτ απέκλεισε την Σουτιέσκα στον πρώτο προκριματικό με δύο νίκες (2-1 εντός και 2-0 εκτός) και στον δεύτερο απέκλεισε στα πέναλτι την Ομόνοια με 6-5 (1-0 εντός, 1-0 εκτός). Πέρσι είχε παίξει στην League Phase με τον Ολυμπιακό χάνοντας με 1-0 στην έδρα της.

Η Καϊράτ Αλμάτι έχει κατακτήσει συνολικά 18 μεγάλους εγχώριους τίτλους στο Καζακστάν. Οι τίτλοι της ομάδας αναλυτικά:

5 Πρωταθλήματα Καζακστάν: 1992, 2004, 2020, 2024, 2025

10 Κύπελλα Καζακστάν (πολυνίκης του θεσμού): 1992, 1996, 1999, 2001, 2003, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021

3 Σούπερ Καπ Καζακστάν: 2016, 2017, 2025

ΦΩΤΟ: Andreas Dimatos

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