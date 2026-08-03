Ρέθυμνο: Καμένη γη και μεγάλες απώλειες – «Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών», λέει ο δήμαρχος Αγ. Βασιλείου

Πληγές μετρούν οι κάτοικοι στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η καταστροφική φωτιά άφησε πίσω της αποκαΐδια και ανθρώπους που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, έχουν καεί 55.000 στρέμματα, τονίζοντας πως «έχει καταστραφεί το παραλιακό μέτωπο του Δήμου».

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι άνθρωποι που είχαν πληγεί από την προηγούμενη πυρκαγιά του 2022 μόλις προχθές έλαβαν τις τελευταίες αποζημιώσεις τους και τώρα είδαν ξανά τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Απηύθυνε, μάλιστα, έκκληση στους κατοίκους να βρουν τα ψυχικά αποθέματα ώστε να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν ξανά από την αρχή, αναγνωρίζοντας ότι το αίσθημα της απογοήτευσης που επικρατεί είναι απολύτως φυσιολογικό.

«Αυτό που έζησα δεν το έχω ξαναζήσει, τόσο ισχυροί άνεμοι για τρεις μέρες, να μην μπορούν να σηκωθούν εναέρια μέσα. Όποιος σχεδιασμός και αν υπήρχε με αυτές τις καιρικές συνθήκες πήγε στράφι», ανέφερε.

Ο κ. Ταταράκης αναφέρθηκε εκ νέου στις ταλαντώσεις των καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη προτείνει συγκεκριμένες λύσεις και ότι θα πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατό μια οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ερωτηθείς για το αν η πυρκαγιά θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, υπογράμμισε ότι με αυτές τις καιρικές συνθήκες οι αντιπυρικές ζώνες δεν επαρκούν. Παράλληλα, τόνισε «πως έχει ξεκινήσει ήδη η καταγραφή των ζημιών, ώστε να κινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και να μην χρειαστεί να περιμένουν οι άνθρωποι για πολύ καιρό. Αύριο θα ξεκινήσει η καταγραφή των επιχειρήσεων. Και μέχρι Τετάρτη θα έχουν γίνει οι καταγραφές. Δυο επιχειρήσεις και τρεις κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ελιές έχουν καταστραφεί, όπως και ζώα και μελισσοσμήνη. Πρέπει να τρέξουν ταχύτατα οι διαδικασίες».

Τέλος, επεσήμανε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και ζήτησε τα λάστιχα άρδευσης των ιδιωτών να αποζημιωθούν μέσω της κρατικής αρωγής. «Οι ελαιώνες έχουν καταστραφεί και για να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις θα πρέπει να μείνει ελαιώνας», τόνισε επίσης.

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