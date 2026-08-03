Κλήρωση Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΑΕΚ και Ολυμπιακού στα playoffs

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ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα μαθουν στους αντιπάλους τους, στα playoffs του Champions League, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της UEFA στη Νιόν το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08, 13:00).

Στην τελευταία φάση των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δεν υπάρχουν υπογκρούπ όπως σε Europa League και Conference League.

Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανοί αντίπαλοι των δύο ελληνικών ομάδων στα playoffs, η Ένωση θα συμμετάσχει σίγουρα και οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει πρώτα να αποκλείσουν τη Ναϊμέχεν, είναι ήδη γνωστοί.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ



Νικητής ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ



Νικητής ζευγαριού Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας



Νικητής ζευγαριού Άαρχους – Σαμπάχ



Βίκινγκ



ΛΑΣΚ



Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού



Νικητής ζευγαριού Λιόν – Σπάρτα Πράγας



Νικητής ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

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