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GOSSIP - LIFESTYLE

Ρεπόρτερ του Open γελούσε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τη φωτιά

τεπόρτερ
clock 10:00 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η δημοσιογράφος, Μαρία Σιαμπάνου,  βρισκόταν στα Μέγαρα για τα πύρινα μέτωπα ωστόσο η αντίδρασή της προκάλεσε αντιδράσεις.

Η δήμοσιογράφος του open καταγράφηκε να χαμογελά και να γελά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Παρότι κατά τη διάρκεια της σύνδεσης έγινε προσπάθεια από το στούντιο να συνεχιστεί ομαλά η ενημέρωση και να ξεπεραστεί η συγκεκριμένη στιγμή, το νευρικό γέλιο παρέμεινε αντιληπτό, με αποτέλεσμα το απόσπασμα να τραβήξει την προσοχή του κοινού και να γίνει viral στο tik tok.

@krekre951 #fire #attiki #open #fotia ♬ πρωτότυπος ήχος - krbek

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