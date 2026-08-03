Ρεπόρτερ του Open γελούσε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τη φωτιά

Η δημοσιογράφος, Μαρία Σιαμπάνου, βρισκόταν στα Μέγαρα για τα πύρινα μέτωπα ωστόσο η αντίδρασή της προκάλεσε αντιδράσεις.
Η δήμοσιογράφος του open καταγράφηκε να χαμογελά και να γελά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
Παρότι κατά τη διάρκεια της σύνδεσης έγινε προσπάθεια από το στούντιο να συνεχιστεί ομαλά η ενημέρωση και να ξεπεραστεί η συγκεκριμένη στιγμή, το νευρικό γέλιο παρέμεινε αντιληπτό, με αποτέλεσμα το απόσπασμα να τραβήξει την προσοχή του κοινού και να γίνει viral στο tik tok.
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