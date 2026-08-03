Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου

Περίπου 1.000 με 1.200 υπολογίζονται ότι θα είναι οι κωδικοί προϊόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μείωσης των τιμών το οποίο θα «τρέξει» από την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα οι εταιρείες οι οποίες πρόκειται να συμμετάσχουν τελικά – με την μεγάλη πλειοψηφία των κωδικών – θα είναι περί τις εξήντα.

Πόσες εταιρείες έχουν δώσει μειώσεις τιμών

Ηδη οι πρώτες που κατέθεσαν συμμετοχή με μειώσεις σε αρκετούς κωδικούς είναι οι θυγατρικές των πολυεθνικών ομίλων – «για να προλάβουν φύγουν με άδεια» έλεγε χαριτολογώντας πηγή της αγοράς – οι οποίες όμως έχουν περιορισμένη συμμετοχή στην κατηγορία των τροφίμων. Αντιθέτως έχουν μεγάλη συμμετοχή στις κατηγορίες των απορρυπαντικών, καθαρισμού σπιτιού και ατομικής υγιεινής.

Συντριπτικά μεγάλη συμμετοχή στις κατηγορίες των τροφίμων έχουν οι ελληνικές βιομηχανίες – οι οποίες μετρούν και ξαναμετρούν, όπως λέγεται, τις τιμές του πετρελαίου και την κοστολογική επίπτωση που θα έχουν στα προϊόντα τους. Ως τώρα υπολογίζεται ότι έχουν δώσει κωδικούς με μειώσεις τιμών περισσότερες από 40 εταιρείες.

Μεταξύ 6% και 7% οι μειώσεις

Όπως έχει γράψει ο ΟΤ το ύψος της μέσης μείωσης θα κυμαίνεται μεταξύ 6% και 7% – οι προμηθευτικές εταιρείες κατά μέσο όρο προχωρούν σε μειώσεις περίπου 5% και η επιπλέον μείωση θα καταβληθεί από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα επιβαρυνθούν και με το κόστος του ραφιού – έχουν ήδη παραγγελθεί 3.000.000 ταμπελάκια για να «τρέξει» το πρόγραμμα, χωρίς να συνυπολογιστεί η απασχόληση των εργαζομένων.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι μεγάλοι προμηθευτές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φροντίζουν ώστε να ένα μέρος του budget τους που αφορά σε προσφορές να το κρατούν και να το ρίχνουν στην αγορά κυρίως στο τελευταίο τρίμηνο του χρόνου.

Ο «αναπροσανατολισμός»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ έχουν προχωρήσει σε «αναπροσανατολισμό» της χρήσης του και μέρος αυτού που αφορά στο τελευταίο τρίμηνο για τις προσφορές, θα χρησιμοποιηθεί στην χρηματοδότηση των μειώσεων που έχουν αποφασίσει να κάνουν – κρατώντας φυσικά τη βασική «δύναμη πυρός» για τον τελευταίο μήνα του χρόνου, που είναι ο πιο «ζεστός» στις πωλήσεις.

Επισημαίνεται επίσης ότι στο πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης δεν θα συμμετέχουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η άλφα ή η βήτα αλυσίδα δεν μπορεί να κάνει τις προσφορές της σ΄ αυτή την κατηγορία. Και τούτο διότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι διαφορετικά από την μία αλυσίδα στην άλλη.

Πηγή ΟΤ

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