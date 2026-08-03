Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας: 14 νεκροί από τα τελευταία πλήγματα

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή στη Ρωσία από ουκρανικά πλήγματα.

Ακόμη πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών.

Αυξάνεται η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο εντείνουν τις στρατιωτικές τους δράσεις, σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τα τελευταία χτυπήματα έρχονται ενώ η σύγκρουση συνεχίζεται με αυξημένη ένταση, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν συχνά επιθέσεις σε στόχους εντός και εκτός των συνόρων τους.

Ανησυχία για την αύξηση των απωλειών αμάχων

Με βάση στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, οι απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί αισθητά φέτος, καθώς η Ρωσία έχει ενισχύσει τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται δύσκολοι στην αναχαίτιση.

Η Ουκρανία συνεχίζει τα πλήγματα σε ρωσικούς στόχους

Από την πλευρά του, το Κίεβο έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων ενεργειακές εγκαταστάσεις και αποθήκες εμπορευμάτων.

Η Ουκρανία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν στόχο να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα, προκειμένου να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες για ειρηνευτική συμφωνία

Οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες από τον Φεβρουάριο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχεύουν αμάχους και υποστηρίζουν πως οι επιθέσεις τους αφορούν στρατιωτικούς ή άλλους επιλεγμένους στόχους.

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