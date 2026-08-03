Σύμη: Μεγάλη επιχείρηση για αγνοούμενους στη θάλασσα - Παρασύρθηκε το ιστιοπλοϊκό τους

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης.

Αγνοούνται πέντε αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. Το περιστατικό συνέβη στις 8 το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αγνοούμενοι είναι Γερμανοί υπήκοοι, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και τη βραχονησίδα Σεσκλί.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν.

Για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και απομακρύνθηκε χωρίς επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρεις από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας και να βγουν στη στεριά με τις δικές τους δυνάμεις. Η τύχη των υπόλοιπων 5 εξακολουθεί να αγνοείται.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Το ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ στις έρευνες συνδράμει από αέρος και ελικόπτερο Super Puma.

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