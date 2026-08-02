Βομβιστική επίθεση στη Μόσχα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη το βράδυ του Σαββάτου κοντά σε ένα πολυτελές εστιατόριο στην καρδιά της Μόσχας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 21, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται έπειτα από διάφορες θεωρίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες συνέδεαν το περιστατικό με τον πόλεμο στην Ουκρανία.





Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν τις 8 το βράδυ τοπική ώρα, κοντά σε ένα ιταλικό εστιατόριο που στεγάζεται σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες της σταλινικής εποχής, στην πλατεία Κουντρίνσκαγια.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας (NAK) δημοσιοποίησε ότι μια γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο φέροντας τον εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά την σταμάτησε ένας φρουρός ασφαλείας.

Από την έκρηξη που επακολούθησε, έχασαν ακαριαία τη ζωή τους η γυναίκα, ο φύλακας και ένας πελάτης του εστιατορίου Balzi Rossi, όπως ανέφερε η ίδια επιτροπή.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο REN TV, επικαλούμενο πηγές του, μετέδωσε σήμερα ότι δύο από τους τραυματίες που νοσηλεύονταν κατέληξαν, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, μια πληροφορία που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι ανέφερε επίσης ότι έξι από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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