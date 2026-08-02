ΟΠΕΚ+: «Πράσινο φως» για νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου

Σε καταρχήν συμφωνία για νέα περιορισμένη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου από τον Σεπτέμβριο, κατέληξαν οι βασικές χώρες του ΟΠΕΚ+, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την προγραμματισμένη επαναφορά της παραγωγής που είχε περικοπεί το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, επτά χώρες του οργανισμού, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, αναμένεται να εγκρίνουν αύξηση της συλλογικής παραγωγής κατά ακόμη 188.000 βαρέλια ημερησίως τον επόμενο μήνα. Η απόφαση αναμένεται να επισημοποιηθεί στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των υπουργών του ΟΠΕΚ+ εντός της ημέρας.

Ο οργανισμός έχει προχωρήσει σε αυξήσεις των ποσοστώσεων κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Συμβολική αύξηση με βλέμμα στην επόμενη ημέρα

Αν και η νέα αύξηση θεωρείται προς το παρόν περισσότερο συμβολική, εκτιμάται ότι θα δώσει στη Σαουδική Αραβία μεγαλύτερη ευελιξία να αυξήσει σημαντικότερα την παραγωγή της όταν αποκατασταθούν πλήρως οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει στην αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, τα οποία έχουν περιοριστεί σημαντικά λόγω των προβλημάτων στην προσφορά που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η στενότητα της αγοράς έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών καυσίμων, όπως η βενζίνη και το ντίζελ, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Οι εξελίξεις στο Ιράν επηρεάζουν τις αποφάσεις

Το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας αποκλιμάκωσης.

Εφόσον η κρίση αποκλιμακωθεί και αποκατασταθούν οι εξαγωγές από την περιοχή, μια μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ θα μπορούσε να επαναφέρει την προσωρινή υπερπροσφορά που είχε εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον προηγούμενο μήνα. Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι συνθήκες πλεονάζουσας προσφοράς ενδέχεται να επιστρέψουν προς το τέλος του έτους.

Παράλληλα, η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ+ τον περασμένο Μάιο, έπειτα από πολυετή διαφωνία με τους περιορισμούς στην παραγωγή, έχει ενισχύσει τα σενάρια ότι στο μέλλον ο οργανισμός θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν νέο ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών για μεγαλύτερα μερίδια στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

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