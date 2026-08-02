Δασικές πυρκαγιές: Η NASA επιστρατεύει ερευνητικά αεροσκάφη για τα ακραία φαινόμενα

Καθώς οι δασικές πυρκαγιές γίνονται ολοένα πιο έντονες και απρόβλεπτες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η NASA σχεδιάζει μια φιλόδοξη επιστημονική επιχείρηση που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικοί κατανοούν και προβλέπουν τα πιο επικίνδυνα ατμοσφαιρικά φαινόμενα που γεννιούνται μέσα στις φλόγες. Ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη θα πραγματοποιούν πτήσεις μέσα στις καταιγίδες που δημιουργούνται από τις μεγάλες πυρκαγιές, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα τα οποία θα αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση των μοντέλων πρόγνωσης και την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών.

Οι μεγάλες πυρκαγιές δεν καταστρέφουν μόνο δάση και οικισμούς. Η τεράστια θερμική ενέργεια που απελευθερώνεται μπορεί να δημιουργήσει γιγαντιαίες στήλες καπνού, οι οποίες ανυψώνονται σε μεγάλα ύψη και μετατρέπονται σε ιδιαίτερα ισχυρά ατμοσφαιρικά συστήματα. Τα φαινόμενα αυτά είναι ικανά να προκαλέσουν χιλιάδες κεραυνούς μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και σπάνιους πυροστρόβιλους (firenadoes), οι οποίοι θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα συμβάντα που συνοδεύουν μια πυρκαγιά.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή όπου καίει η φωτιά. Τα τεράστια νέφη καπνού μπορούν να μεταφέρουν σωματίδια σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα, την ατμόσφαιρα και τις καιρικές συνθήκες πολύ μακριά από το μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Το μυστήριο των πυροσωρειτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα νέφη πυροσωρειτών (pyrocumulonimbus), τα οποία δημιουργούνται όταν η θερμότητα και ο καπνός μιας μεγάλης πυρκαγιάς ανεβαίνουν με τεράστια ταχύτητα στην ατμόσφαιρα.

Παρότι οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι τα νέφη αυτά μπορούν να μετατραπούν σε εξαιρετικά ισχυρές καταιγίδες, ο ακριβής μηχανισμός σχηματισμού και εξέλιξής τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Ως αποτέλεσμα, τα σημερινά προγνωστικά μοντέλα αδυνατούν συχνά να αποτυπώσουν με ακρίβεια την εξέλιξη αυτών των φαινομένων.

Το ζήτημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη ευνοεί την παρατεταμένη ξηρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες, δημιουργώντας συνθήκες που αυξάνουν τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των μεγάλων πυρκαγιών.

Η δυνατότητα παρακολούθησης αυτών των επικίνδυνων καταιγίδων σε πραγματικό χρόνο αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία στους επιστήμονες, επιτρέποντάς τους να βελτιώσουν σημαντικά τις μελλοντικές προβλέψεις και να αναπτύξουν αποτελεσματικότερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Η αποστολή INSPYRE

Το φιλόδοξο πρόγραμμα φέρει την ονομασία INjected Smoke and PYRocumulonimbus Experiment (INSPYRE) και υλοποιείται με τη συνεργασία πολλών ερευνητικών φορέων, με στόχο τη λεπτομερή καταγραφή των ατμοσφαιρικών διεργασιών που συνοδεύουν τις μεγάλες πυρκαγιές.

Για τις ανάγκες της αποστολής θα χρησιμοποιηθούν τα εξειδικευμένα αεροσκάφη ER-2 και WB-57 της NASA, τα οποία θα επιχειρούν με βάση τη Μοντάνα και θα πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ και περιοχές του Καναδά, όπου εκδηλώνονται συχνά μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Το πρόγραμμα προβλέπει τουλάχιστον δύο ερευνητικές εκστρατείες διάρκειας έξι έως οκτώ εβδομάδων, μέσα στις οποίες θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από δώδεκα επιστημονικές πτήσεις.

Υπέρυθροι αισθητήρες και επίγεια ραντάρ

Τα αεροσκάφη θα μεταφέρουν προηγμένους υπέρυθρους αισθητήρες ανίχνευσης πυρκαγιών, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την καταγραφή της έντασης των εστιών, της θερμοκρασίας και της εξέλιξης των νεφών καπνού.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο από ραντάρ και συστήματα τηλεπισκόπησης στο έδαφος, ώστε να παρακολουθείται ταυτόχρονα η ανάπτυξη των πυροσωρειτών από διαφορετικές γωνίες και υψόμετρα.

Ο συνδυασμός των δεδομένων από τον αέρα και το έδαφος αναμένεται να δημιουργήσει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές αλληλεπιδρούν με την ατμόσφαιρα. Στόχος είναι να βελτιωθούν τα επιχειρησιακά μοντέλα πρόγνωσης, να ενισχυθεί η πολιτική προστασία και να δοθούν νέα εργαλεία στις υπηρεσίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερες και ακριβέστερες αποφάσεις σε ολοένα πιο απαιτητικές συνθήκες.

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