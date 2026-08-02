Μεγάλη δεξαμενή απασχόλησης οι νέοι έως 29 ετών - Ποια κίνητρα εξετάζονται

Μεγάλη δεξαμενή απασχόλησης που μπορεί να τροφοδοτεί την αγορά εργασίας για πολλά χρόνια, μετριάζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις του δημογραφικού, αποτελούν οι εργαζόμενοι ηλικίας έως 29 ετών, καθώς συγκεντρώνουν σχεδόν το 40% του θετικού ισοζυγίου προσλήψεων – αποχωρήσεων στα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο 2023-2026 δείχνουν ότι, παρά τις μεταβολές στη συνολική οικονομική δραστηριότητα, οι ηλικίες 15-24 και 25-29 ετών διατηρούν σταθερά υψηλή συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η ανανέωση του εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Τον Μάιο του 2026 το συνολικό θετικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στις 132.730 νέες θέσεις εργασίας. Από αυτές, οι 34.205 προήλθαν από εργαζόμενους ηλικίας 15-24 ετών και άλλες 18.879 από την ομάδα 25-29 ετών. Συνολικά, δηλαδή, οι νέοι έως 29 ετών συνέβαλαν με 53.084 νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή με ποσοστό περίπου 40% στο σύνολο του θετικού ισοζυγίου.

Το 2023 οι δύο νεότερες ηλικιακές ομάδες είχαν δημιουργήσει συνολικά 34.837 καθαρές θέσεις εργασίας. Το 2024 η επίδοση αυξήθηκε στις 43.117 θέσεις, ενώ το 2025 καταγράφηκε νέο υψηλό με 50.688 καθαρές νέες θέσεις εργασίας. Η διαχρονική εξέλιξη δείχνει ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια η συμβολή των νέων έως 29 ετών στο ισοζύγιο απασχόλησης αυξήθηκε κατά περισσότερες από 18.000 θέσεις.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών. Το θετικό ισοζύγιο αυξήθηκε από 21.825 θέσεις τον Μάιο του 2023 σε 25.693 το 2024, στις 31.036 το 2025 και στις 34.205 το 2026. Πρόκειται για αύξηση μεγαλύτερη του 56% μέσα σε τέσσερα χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει τόσο την αυξημένη ζήτηση προσωπικού σε κλάδους που απασχολούν νέους εργαζόμενους όσο και τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για την ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών. Το ισοζύγιο διαμορφώθηκε στις 13.012 θέσεις το 2023, αυξήθηκε στις 17.424 το 2024, κορυφώθηκε στις 19.652 το 2025 και παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το 2026 με 18.879 νέες θέσεις εργασίας.

Οι μεγαλύτερες ηλικίες εξακολουθούν να δημιουργούν περισσότερες καθαρές θέσεις εργασίας σε απόλυτους αριθμούς, καθώς διαθέτουν και το μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό. Οι εργαζόμενοι ηλικίας 30-44 ετών εμφάνισαν θετικό ισοζύγιο 38.312 θέσεων τον Μάιο του 2026, ενώ οι ηλικίες 45-64 ετών κατέγραψαν 38.335 νέες θέσεις. Ωστόσο, η ταχύτερη βελτίωση καταγράφεται στους νεότερους εργαζόμενους, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα περισσότερο στην πρόσληψη προσωπικού μικρότερων ηλικιών.

Κίνητρα

Ή περαιτέρω αύξηση τη απασχόλησης αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση και ήδη ενόψει του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ για την οικονομική πολιτική του 2027, εξετάζονται επιπλέον κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης με πρώτο την νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με εισηγήσεις για να φτάσει στη 1 μονάδα από το 2027.

Επίσης μελετάται περαιτέρω αύξηση στο αφορολόγητο όριο λόγω τέκνων ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών και δη των νέων ζευγαριών, ενώ αναμένονται και νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα με ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης της αγοράς σπιτιού, το "Σπίτι μου 3".

Για την τόνωση της απασχόλησης των νέων εφαρμόζονται κίνητρα όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων (με μείωση των εργοδοτικών εισφορών σωρευτικά σχεδόν κατά 4 μονάδες μετά το 2019) αλλά και η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων για καθαρή αύξηση προσωπικού με προσλήψεις νέων έως 29 ετών με αυξημένο ποσοστό έκπτωσης των δαπανών μισθοδοσίας.

Παράλληλα, από 1/1/2026κια για εισόδημα ως 20.000 ευρώ ισχύει μηδενική φορολογία για νέους ως 25 ετών και 9% (αντί 22%) για νέους ως 30 ετών.

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