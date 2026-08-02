Πακιστάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 29 τραυματίες από επίθεση αυτοκτονίας σε διαδήλωση για Ειρήνη

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας κοντά σε αστυνομικό τμήμα, κοντά στον χώρο διεξαγωγής ειρηνευτικής διαδήλωσης στην περιοχή Σουάτ της βορειοδυτικής επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνκβα του Πακιστάν την Κυριακή, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής. «Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πύλη ενός αστυνομικού τμήματος τη στιγμή που μια δημόσια συγκέντρωση ολοκληρωνόταν σε κοντινή απόσταση», δήλωσε στο Xinhua ο Μουχάμαντ Ουμάρ, αξιωματικός της αστυνομίας της περιοχής Σουάτ.

Μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών περιλαμβάνονται τόσο πολίτες της διαδήλωσης όσο και αστυνομικοί, πρόσθεσε. Ο βομβιστής αυτοκτονίας επιχείρησε να εισέλθει στο αστυνομικό τμήμα, αλλά αναχαιτίστηκε από έναν αστυνομικό στην κεντρική πύλη, όπου πυροδότησε τα εκρηκτικά που μετέφερε, πρόσθεσε. Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης και προσωπικό ασφαλείας, οι οποίοι μετέφεραν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας, καθώς οι ερευνητές συνέλεγαν στοιχεία από το σημείο της έκρηξης. Μέχρι στιγμής, καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

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