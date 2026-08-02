Ιράν: Διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία με τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ιρανικές πηγές με γνώση του θέματος απέρριψαν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία συμφώνησε σε σχέδιο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην πολιτική της Τεχεράνης σχετικά με αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.







Σύμφωνα με το Fars, δημοσίευμα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που υποστήριζε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συμφώνησε σε Αμερικανο-καταριανή πρόταση για τον διαμοιρασμό του ελέγχου των Στενών μεταξύ Ιράν και Ομάν είναι «ψευδές».



Νωρίτερα, ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Μπαράκ Ράβιντ, είχαν μεταδώσει ότι το Ιράν συμφώνησε σε πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, το σχέδιο προέβλεπε ότι τα πλοία θα εισέρχονταν στον Περσικό Κόλπο μέσω των χωρικών υδάτων του Ιράν και θα εξέρχονταν μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν.Οι ιρανικές πηγές απέρριψαν και αυτές τις αναφορές, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία και ότι η πολιτική του Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ παραμένει αμετάβλητη.Το πρακτορείο επικαλείται επίσης ιρανική στρατιωτική πηγή, η οποία επιμένει ότι η ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή για κάθε πλοίο που δεν έχει προηγουμένως συντονιστεί με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).







Το σκληροπυρηνικό αυτό στρατιωτικό σώμα θεωρείται σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας, ενώ υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ευθυγραμμίζεται με τους Ιρανούς διπλωμάτες που προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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