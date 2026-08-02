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GOSSIP - LIFESTYLE

Τούνη: «Πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»

τούνη
clock 21:00 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη μέσα από βίντεο της στο Tik - Tok έστειλε  ένα έμμεσο μήνυμα προς όσους αμφισβητούν την επαγγελματική της πορεία και σχολιάσε τα επικριτικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για τη δουλειά της.

«Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

@j.touni @Netflix ΑΚΟΥΣ;;; 😅 Να σου πω εντωμεταξύ ότι φοράω νέα συλλογή @Bubblegun που κάνει drop 1/9 🩷 stay tuned! #netflixdocumentary #fyp #foryoupage #jtouni #viral ♬ original sound - Ioanna Touni

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