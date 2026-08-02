Τούνη: «Πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»

Η Ιωάννα Τούνη μέσα από βίντεο της στο Tik - Tok έστειλε ένα έμμεσο μήνυμα προς όσους αμφισβητούν την επαγγελματική της πορεία και σχολιάσε τα επικριτικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για τη δουλειά της.

«Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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