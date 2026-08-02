Ηράκλειο: «Χρυσή» η φοιτητική στέγη – Πάνω από 400 ευρώ τα μικρά διαμερίσματα

Με περιορισμένη διαθεσιμότητα και υψηλές τιμές έρχονται αντιμέτωποι οι φοιτητές που αναζητούν κατοικία στο Ηράκλειο ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Αγαπητός Λεγάκης, η ζήτηση για φοιτητική στέγη είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ωστόσο τα διαθέσιμα ακίνητα είναι λίγα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την αναζήτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο κέντρο της πόλης , όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη ζήτηση, τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και για παλαιά διαμερίσματα. Ενδεικτικά, ένα στούντιο περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων μισθώνεται από 400 έως 450 ευρώ και άνω, ενώ ένα δίχωρο διαμέρισμα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 600 ευρώ. Στα ημιυπόγεια οι τιμές είναι χαμηλότερες, χωρίς όμως να παύουν να θεωρούνται υψηλές για πολλούς φοιτητές.

Εκτός του κέντρου, σε περιοχές όπως η λεωφόρος 62 Μαρτύρων και οι γύρω γειτονιές , όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση με την αστική συγκοινωνία, οι τιμές διαμορφώνονται περίπου στα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την παλαιότητα και την κατάσταση του ακινήτου.

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(Ο Αγαπητός Λεγάκης)

Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από το κέντρο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βρεθούν πιο οικονομικές επιλογές.

Ο κ. Λεγάκης αναφέρθηκε ακόμη στην αυξανόμενη τάση της συγκατοίκησης, σημειώνοντας ότι αρκετοί φοιτητές επιλέγουν ή αναζητούν διαμερίσματα με κοινόχρηστη κουζίνα και μπάνιο, ώστε να περιορίσουν το κόστος στέγασης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ενδιαφέρον στην κτηματαγορά παραμένει έντονο και για εξοχικές κατοικίες, κυρίως σε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου, αλλά και στα νότια του νομού Ηρακλείου, όπως η Βιάννος και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για αγορά ή μίσθωση κατοικιών.

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