ΚΥΡ.02 Αυγ 2026 13:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νέο σοβαρό τροχαίο με μηχανή - Τραυματίσηκε νεαρός

μηχανή
clock 11:21 | 02/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σοβαρότροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Αποκόρωνα Χανίων, με έναν 25χρονο δικυκλιστή να τραυματίζεται σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 στην περιοχή του Γαβαλοχωρίου, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω νοσηλεία

Υπενθυμίζεται ότι σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου και στη Μεσαρά, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσυκλετιστής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στο ΙΤΕ: Συγκινεί η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας – Μετά το σοκ, ξεκινούν τα έργα

Αδιανόητο στο Ρέθυμνο: Πήγαν για μπάνιο στην Πρέβελη ενώ το Κουρταλιώτικο Φαράγγι καιγόταν

Ρέθυμνο: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις μαυροφορεμένου άνδρα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στον Ασώματο

Άρβη: Σε απόγνωση επιχειρηματίες και κάτοικοι - Διακοπές σε νερό και ρεύμα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Παγνη Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Εκαβ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis