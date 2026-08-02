Κρήτη: Νέο σοβαρό τροχαίο με μηχανή - Τραυματίσηκε νεαρός

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Σοβαρότροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Αποκόρωνα Χανίων, με έναν 25χρονο δικυκλιστή να τραυματίζεται σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 στην περιοχή του Γαβαλοχωρίου, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω νοσηλεία

Υπενθυμίζεται ότι σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου και στη Μεσαρά, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσυκλετιστής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

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