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ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μακελειό σε φαστ φουντ - νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

αστυνομία ΗΠΑ
clock 10:44 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία Άινταχο, στις δυτικές ΗΠΑ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχθηκε μέσα σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, ανέφερε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολς, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Τα πυρά προκάλεσαν «θύματα» και οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Η σκηνή ήταν πολύ χαοτική», τόνισε ο κ. Χιξ στον Τύπο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τουίν Φολς, ο Τζος Πάλμερ, δήλωσε στο NBC News ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, αλλά δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει αν ο δράστης συμπεριλαμβανόταν στον απολογισμό αυτόν.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει κάποιον, που μοιάζει νεαρός, να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά σε εστιατόριο In-N-Out.

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