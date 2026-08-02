ΗΠΑ: Μακελειό σε φαστ φουντ - νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

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Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία Άινταχο, στις δυτικές ΗΠΑ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχθηκε μέσα σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, ανέφερε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολς, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Τα πυρά προκάλεσαν «θύματα» και οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Η σκηνή ήταν πολύ χαοτική», τόνισε ο κ. Χιξ στον Τύπο.

Multiple People Killed in Shooting at Twin Falls In-N-Out Burger, Suspect Dead







Twin Falls, Idaho - on August 1, 2026, a shooting at the In-N-Out Burger at 1965 Blue Lakes Boulevard North in Twin Falls, Idaho, left multiple people dead and others injured, according to the Twin… pic.twitter.com/Z55pbOxcC7 — Police Incidents (@PoliceIncident) August 2, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τουίν Φολς, ο Τζος Πάλμερ, δήλωσε στο NBC News ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, αλλά δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει αν ο δράστης συμπεριλαμβανόταν στον απολογισμό αυτόν.

Multiple people killed in #Idaho restaurant shooting, suspected shooter dead pic.twitter.com/fNQtzpTLpQ — CGTN (@CGTNOfficial) August 2, 2026

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει κάποιον, που μοιάζει νεαρός, να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά σε εστιατόριο In-N-Out.

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