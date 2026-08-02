Κρήτη: Τραγωδία σε παραλία - Τελευταίο μπάνιο για έναν άνδρα

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Την τελευταία του βουτιά στην θάλασσα έκανε ένας μεσήλικας άνδρας το πρωί της Κυριακής (2/8) στην παραλία Κουμ Καπί στα Χανιά, όπου έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα και ανασύρθηκε στην ακτή από λουόμενους, οι οποίοι κινητοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, γιατρός και στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., που επιχείρησαν ανάνηψη.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

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