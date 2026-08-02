Οι πρώτες δηλώσεις του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά που μαίνεται στο Πόρτο Γερμενό.

Όπως εξήγησε η απώλεια αυτή δεν είναι μόνο υλική. Αντιθέτως, επηρεάζει την ψυχική και τη σωματική του κατάσταση.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου», δήλωσε ο ηθοποιός.

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