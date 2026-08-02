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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Εισαγγελική παραγγελία προς την Αστυνομία μετά τον χαμό των δύο νέων

τροχαια ΒΟΑΚ
clock 09:11 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εντατικοποίηση των αστυνομικών και τροχονομικών ελέγχων στα Χανιά ζητά η Εισαγγελία, με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι, που φέρεται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το zarpanews με παραγγελία προς την τοπική ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με πληροφορίες, ζητείται μεγαλύτερη παρουσία της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο, αλλά και αυστηρότεροι έλεγχοι για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους.

Παρότι οι δύο νεαροί που χάθηκαν στο τροχαίο δεν ήταν ανήλικοι, η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τον προβληματισμό για την κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου οι έλεγχοι είναι δυσκολότεροι.

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Τροχαίο Δυστυχημα Βοακ Αλκοολ
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