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ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας έπιασε με αγκίστρι λευκό καρχαρία, μεγαλύτερο από αυτόν

καρχαρίας, παιδί
clock 21:53 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Όλοι οι ψαράδες ονειρεύονται να πιάσουν ένα μεγάλο ψάρι και ένας ίσως το παράκανε, καθώς στο αγκίστρι του τσίμπησε ένας λευκός καρχαρίας.

Το απίθανο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια και μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο άνδρας βλέπει πως δεν έπιασε ένα συνηθισμένο ψάρι, αλλά έναν λευκό καρχαρία και κρατώντας έναν τεράστιο κόφτη, πηγαίνει να τον απεμπλέξει από το αγκίστρι.

Μετά από μάχη που έδωσε με τον καρχαρία που ήταν μεγαλύτερος από αυτόν, κατάφερε να απεγκλωβίσει το ψάρι, ρίχνοντάς το πίσω στη θάλασσα και όπως φαίνεται χωρίς να τραυματιστεί ο ίδιος.

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