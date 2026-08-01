ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι σε κτηνοτρόφους στην Κρήτη – Παραβάσεις, απώλεια επιδοτήσεων και επανέλεγχοι

Σε εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους για τις αγροτικές επιδοτήσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ στην περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, εξετάζοντας συνολικά 195 κτηνοτρόφους. Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση τόσο μεγάλης κλίμακας, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων όπου ενδεχομένως δημιουργούνται τεχνητά οι προϋποθέσεις για τη λήψη ενισχύσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με την υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι παραγωγοί ενημερώθηκαν λίγες ώρες πριν από τους ελέγχους, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα ζώα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 που κλήθηκαν, ανταποκρίθηκαν οι 75, ενώ στους 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες εξετάζονται σε συνδυασμό με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ. Αν επιβεβαιωθούν οι παρατυπίες, προβλέπονται κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν έως και την απώλεια των επιδοτήσεων.

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Για τους 120 κτηνοτρόφους που δεν παρουσιάστηκαν στον έλεγχο, προβλέπεται απώλεια των ενισχύσεων του 2025, επανέλεγχος το 2026, επιστροφή τυχόν ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί αχρεωστήτως, καθώς και αποκλεισμός από την αναδιανεμητική ενίσχυση για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαφάνεια και ορθή διάθεση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

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