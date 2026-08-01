Τι σκύλος είναι ο πιστός σύντροφος του Οδυσσέα στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της "Οδύσσειας"

Μυστήριο παραμένει η ράτσα του σκύλου που υποδύεται τον Άργο στην κινηματογραφική Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, με την παραγωγή να διατηρεί... σιγή ιχθύος. Ούτε η Universal ούτε ο σκηνοθέτης έχουν αποκαλύψει το όνομα του εκπαιδευμένου ζώου ή την ακριβή καταγωγή του. Οι συνεντεύξεις επικεντρώνονται στη συμβολική σημασία του χαρακτήρα για την αφήγηση, αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό.

Πολυάριθμοι θεατές παρατηρούν ότι ο σκύλος στην ταινία φέρει έντονα γνωρίσματα μεσογειακού λαγωνικού. Η σωματοδομή, τα όρθια αφτιά και η γενική εμφάνιση παραπέμπουν σε αρχαίες ελληνικές κυνηγετικές φυλές. Συγκεκριμένα, αρκετοί αναγνωρίζουν ομοιότητες με τον Κρητικό Ιχνηλάτη, μια φυλή που διατηρεί παραδοσιακά χαρακτηριστικά και εξαιρετικές ικανότητες στην ιχνηλασία θηραμάτων.

Άλλες αναφορές συνδέουν τον κινηματογραφικό Άργο με το Λακωνικό κυνηγόσκυλο, την ιστορική φυλή που πολλοί μελετητές πιστεύουν πως ενέπνευσε τον Όμηρο. Παρότι αυτή η φυλή έχει πλέον εξαφανιστεί, οι περιγραφές της ταιριάζουν με τον σκύλο που εμφανίζεται στην κινηματογραφική μεταφορά του Νόλαν.

Διαβάστε επίσης

Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας της με τον καρκίνο

Παπουτσάκη: "Μου είχαν κάνει πρόταση δύο κόμματα να είμαι υποψήφια στις εκλογές"