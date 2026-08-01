Ξηρασία στην Ευρώπη: Στερεύουν τα ποτάμια -Ναζιστικό πλοίο αποκαλύφθηκε στον Δούναβη, ο Ρήνος παραλύει

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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι συνέπειες του παρατεταμένου καύσωνα και της ακραίας ξηρασίας στην Ευρώπη, καθώς η στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της ηπείρου έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Οι εικόνες από τα στερεμένα ποτάμια αποτυπώνουν το μέγεθος της κλιματικής κρίσης, φέρνοντας παράλληλα στο φως αποκαλύψεις από το παρελθόν.

Ιστορικά ευρήματα στον πυθμένα του Δούναβη

Στο τμήμα του Δούναβη που διασχίζει την περιοχή Πράχοβο της Σερβίας, η πτώση της στάθμης αποκάλυψε ένα βυθισμένο γερμανικό πολεμικό σκάφος από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πλοίο είχε ποντιστεί εσκεμμένα από τις ναζιστικές δυνάμεις κατά την υποχώρησή τους προκειμένου να μην πέσει στα χέρια του Σοβιετικού Στρατού, αποτελώντας ένα από τα δεκάδες ναυάγια που παρέμεναν κρυμμένα στον πυθμένα του ποταμού.

Sunken Nazi warships resurface as water levels drop https://t.co/9NdEAQu9nN 📷 Djordje Kojadinovic pic.twitter.com/nczsNBrsQJ — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 30, 2026

200 ναυάγια "μπλοκάρουν" τη ναυσιπλοΐα και επιβαρύνουν την οικονομία

Η πτώση της στάθμης του Δούναβη έχει φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ τριών δεκαετιών σε χώρες όπως η Σερβία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, περίπου 200 πλοία, φορτηγίδες και άλλα σκάφη βρίσκονται βυθισμένα στον ποταμό, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Τα ναυάγια δεν αποτελούν μόνο ιστορικά ευρήματα. Σε περιόδους χαμηλής στάθμης μπορούν να εμποδίσουν τη διέλευση εμπορικών πλοίων και να αυξήσουν σημαντικά το κόστος απομάκρυνσης των εμποδίων. Για τη Σερβία, η απομάκρυνση τέτοιων καταλοίπων κοστίζει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Des ossements de mammouth ont été découverts en Bulgarie dans le lit du Danube, dont le niveau exceptionnellement bas pourrait mettre au jour d'autres vestiges. "Il s'agit à 100% d'un mammouth", a affirmé le professeur Nikolay Nenov, et "très probablement d'un mammouth laineux… pic.twitter.com/2fsb1yY2ZC — franceinfo (@franceinfo) July 31, 2026

Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες στην περιοχή αγγίζουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ο Ρήνος στερεύει επικίνδυνα: Απειλή παράλυσης για τη γερμανική βιομηχανία

Η λειψυδρία δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο για τον Δούναβη, καθώς ανάλογες δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η κατάσταση και στον Ρήνο.

Ο ποταμός Ρήνος, που αποτελεί μία από τις πλέον ζωτικές οδούς μεταφορών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, βλέπει τη στάθμη του να υποχωρεί σε επίπεδα που αγγίζουν το ιστορικό χαμηλό του 2018. Στο κομβικό σημείο του Κάουμπ, κοντά στο Κόμπλεντς, το βάθος πλεύσης έχει περιοριστεί δραματικά γύρω στα 25 εκατοστά, με τις αρμόδιες αρχές να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το ενδεχόμενο να καταγραφεί νέο αρνητικό ρεκόρ τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο ποταμός αποτελεί βασικό δρόμο μεταφοράς για πετρέλαιο, άνθρακα, ορυκτά, σιτηρά και πρώτες ύλες που τροφοδοτούν τη γερμανική βιομηχανία.

Η χαμηλή στάθμη σημαίνει ότι οι φορτηγίδες μπορούν να μεταφέρουν μόνο ένα μικρό μέρος του φορτίου τους, σε ορισμένες περιπτώσεις μόλις το 20% της κανονικής χωρητικότητάς τους.











Το αποτέλεσμα είναι η εκτόξευση του κόστους. Η μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων από το Ρότερνταμ προς τη Γερμανία έχει αυξηθεί δραματικά, ενώ πολλές επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικές λύσεις μέσω οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες όμως είναι ακριβότερες.

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