FT: Οι φωτιές στα νησιά «καμπανάκι» για τον υπερτουρισμό στην Ελλάδα

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ελληνικά νησιά φέρνουν στην επιφάνεια τις αδυναμίες των υποδομών και τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα επισημαίνει ότι η ραγδαία αύξηση του τουρισμού σε προορισμούς όπως η Πάρος έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους.

Η φωτιά στην Πάρο στο επίκεντρο

Οι Financial Times αναφέρονται εκτενώς στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην Πάρο, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των Αρχών, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού και επεκτάθηκε σε περίπου 1.000 εκτάρια πριν τεθεί υπό έλεγχο.

Το δημοσίευμα καταγράφει επίσης ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εμφάνισή τους ενώπιον του εισαγγελέα Σύρου, ενώ η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών κάνουν λόγο για εκδήλωση της φωτιάς σε μη αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών, κλαδιών και οικιακών απορριμμάτων εντός της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ.

Οι πιέσεις από τον τουρισμό

Η ανάλυση των Financial Times υπογραμμίζει ότι η Πάρος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πίεσης που ασκεί ο μαζικός τουρισμός στις τοπικές υποδομές. Αν και ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού ανέρχεται περίπου στους 15.000 κατοίκους, οι ετήσιες αφίξεις μέσω λιμανιού και αεροδρομίου προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο επιβάτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα, ο ΧΥΤΑ της Πάρου έχει φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του ήδη από το 2022. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά το κλείσιμο, τον περασμένο Απρίλιο, του ιδιωτικού κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων να αποθηκεύονται προσωρινά δίπλα στον ΧΥΤΑ, έως ότου μεταφερθούν στην Αθήνα μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.

Οι φωτιές και στην υπόλοιπη Ελλάδα

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Κρήτη, η Άνδρος, η Λέσβος και η Πελοπόννησος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κρήτη, όπου χιλιάδες εκτάρια γης έχουν καεί, περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους, ενώ δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η λύση μετατίθεται για το 2030

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στους Financial Times το υπουργείο Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός νέας μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων στην Πάρο μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αντίστοιχης με εκείνες που προγραμματίζονται για τη Μύκονο και τη Σύρο.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2030. Μέχρι τότε, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών σε νησιά που κάθε χρόνο υποδέχονται εκατομμύρια επισκέπτες.

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