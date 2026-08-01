ΟΦΗ: Τρίτη φιλική ήττα στην Ολλανδία, 2-1 από τη Βίλεμ (βίντεο)

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε και στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία, αυτή τη φορά από τη Βίλεμ με 2-1. Η κρητική ομάδα ήταν μέτρια στο πρώτο μέρος, διάστημα στο οποίο δέχτηκε δύο γκολ, ωστόσο βελτιώθηκε στην εοπανάληψη αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 90΄με κεφαλιά του Κωστούλα μετά από ασίστ του Αϊτόρ.

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε την αρχική ενδεκάδα με τον Χριστογεώργο στην εστία και τους Πούγγουρα, Σιέλη, Κωστούλα στο κέντρο της άμυνας. Ο Αποστολάκης κάλυψε τη δεξιά πτέρυγα και ο Αθανασίου την αριστερή, με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή. Την επιθετική τριάδα αποτέλεσαν οι Νους, Φούντας και Ισέκα.

Οι Ολλανδοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στην πρώτη φάση που τους παρουσιάστηκε, αφού στο 7ο λεπτό ο Haen βρέθηκε σε θέση “τετ α τετ” με τον με τον Χριστογεώργο και τον νίκησε με άψογο πλασέ.

Τρία λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ δημιούργησε την πρώτη του ευκαιρία στο ματς, αλλά ο Φούντας δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά στην παράλληλη σέντρα του Αθανασίου.

Στο 13ο λεπτό η Willem II πέτυχε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με δυνατό σουτ του Gurbuz εντός περιοχής, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Χριστογεώργου.

Στο 35ο λεπτό ο Nuss σέντραρε από αριστερά και η μπάλα βρήκε το δεξί χέρι του Stam, με τον διαιτητή να μη δείχνει το σημείο το πέναλτι.

Στο β’ ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά από τους γηπεδούχους κι έχασε την πρώτη ευκαιρία στο 53ο λεπτό όταν ο Κωστούλας έπιασε την κεφαλιά, μετά από κόρνερ του Φούντα, με τον τερματοφύλακα των Ολλανδών να έχει απάντηση.

Στο 56ο λεπτό ο ΟΦΗ κέρδισε φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο Nuss εκτέλεσε εξαιρετικά, βρίσκοντας εστία, αλλά ο Didillion – Hodl μπλόκαρε δύσκολα τη μπάλα Δύο λεπτά αργότερα ο Αθανασίου σέντραρε από αριστερά, αλλά η κεφαλιά του Πούγγουρα δεν βρήκε εστία.

Στο 60ο λεπτό από το σουτ του Gurbuz η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 66ο λεπτό ο ΟΦΗ έχασε δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό για να σκοράρει. Η πρώτη με σουτ του Θεοδοσουλάκη, με τον Didillion – Hodl να μπλοκάρει και η δεύτερη με κεφαλιά του Φούντα, από την οποία η μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής.

Στο 87′ ο ΟΦΗ έχασε μια ακόμα ευκαιρία με τον Θεοδοσουλάκη να κάνει την προβολή στην παράλληλη σέντρα του Αθανασίου με τη μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι των Ολλανδών.

Το γκολ της Κρητικής ομάδας πέτυχε με κεφαλιά ο Κωστούλας στο 89ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο οποίος κατέγραψε την πρώτη του, ανεπίσημη, ασίστ με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Willem II: Didillon-Hödl; Van Loon, Stam (86. Mathijsen), Hoogma (76. Lemmens), Tjoe-A-On; Ciranni (60. Van Esdonk), Van Aalst (76. Fernandez Iglesias), Boogaard; Gürbüz (76. Abildgaard), Haen (86. Maal), Slory (86. Wermenbol).

ΟΦΗ (Χρ. Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (65′ Καραχάλιος), Νους (65′ Αϊτόρ), Φούντας, Ισέκα (65′ Θεοδοσουλάκης).

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