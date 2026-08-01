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ΕΛΛΑΔΑ

Το βίντεο της Πυροσβεστικής για την πύρινη λαίλαπα: «Η μάχη είναι μεγάλη και δύσκολη... Εμείς συνεχίζουμε...»

Πυροσβέστης
clock 16:18 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα και να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Με κάθε διαθέσιμο μέσο, επίγειο και εναέριο, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας έναν δύσκολο και άνισο αγώνα απέναντι στις φλόγες.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», το Πυροσβεστικό Σώμα δημοσίευσε βίντεο από τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, συνοδεύοντάς το με την λεζάντα: «Η μάχη είναι μεγάλη και δύσκολη... Εμείς συνεχίζουμε...».

Η συνεχόμενη μάχη με την πύρινη λαίλαπα, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα των ελλείψεων που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι αυξημένες ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου φέρνουν στο προσκήνιο τα κενά σε προσωπικό και τα αιτήματα για ενίσχυση των δυνάμεων.

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