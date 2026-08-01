Ηράκλειο - Ιδιωτικοί Υπάλληλοι: Καταγγελία-κόλαφος για το εργατικό ατύχημα στην ΒΙΠΕΗ

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Ηρακλείου. Θύμα της νέας αυτής εργοδοτικής αυθαιρεσίας είναι μια 44χρονη συναδέλφισσά μας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και υπέστη εγκαύματα από κύλινδρο μηχανήματος κατά τη διάρκεια της βάρδιας της, με αποτέλεσμα τη διακομιδή της στο Βενιζέλειο.

Εκφράζουμε την αμέριστη ταξική μας αλληλεγγύη στη συναδέλφισσα και την οικογένειά της. Απαιτούμε την πλήρη και δωρεάν κάλυψη όλων των ιατρικών και φαρμακευτικών της αναγκών, την εξασφάλιση του συνόλου των αποδοχών της για όσο διάστημα διαρκέσει η ανάρρωσή της, καθώς και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, χωρίς καμία προσπάθεια συγκάλυψης ή μετακύλισης της ευθύνης.

Δεν πρόκειται για «κακιά στιγμή» – Είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα



Το νέο αυτό περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν, ούτε μπορεί να αποδοθεί σε καμία «κακιά στιγμή» ή σε δήθεν «ατομική απροσεξία», με τις οποίες επιχειρείται συχνά να συσκοτίζεται η πραγματικότητα. Αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στη μακρά και αιματοβαμμένη αλυσίδα των εργατικών ατυχημάτων που πληθαίνουν επικίνδυνα στον νομό Ηρακλείου, σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και σε κάθε γωνιά της χώρας.

Τα στοιχεία για το 2025 είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος του «ακήρυχτου πολέμου» που διεξάγεται στους χώρους εργασίας: μόνο κατά τη διάρκεια του 2025, τα επίσημα καταγεγραμμένα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας ξεπέρασαν τις 20.000, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ δεκαετιών, ενώ οι νεκροί εργάτες εν ώρα δουλειάς ξεπέρασαν τους 201 και οι σοβαρά τραυματισμένοι τους 330. Πρόκειται για πάνω από 40 ατυχήματα την ημέρα πανελλαδικά, μια τραγική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά και οι εργαζόμενοι στην Κρήτη, στους κλάδους της βιομηχανίας, των κατασκευών, του τουρισμού και των υπηρεσιών.

Καθημερινά, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, στις βιομηχανίες, στις αποθήκες, στα εμπορικά καταστήματα, στις κατασκευές και στον τουρισμό, φεύγουν από τα σπίτια τους για το μεροκάματο χωρίς να γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς στις οικογένειές τους. Η άγρια εντατικοποίηση της εργασίας, τα εξαντλητικά 10ωρα και 12ωρα, η δουλειά χωρίς ρεπό, η έλλειψη συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, η απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας και η παντελής έλλειψη εκπαίδευσης συνθέτουν το καθημερινό περιβάλλον μέσα στο οποίο το κεφάλαιο αυγατίζει τα κέρδη του πάνω στην υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.

«Δεν έχει στεγνώσει ακόμα το μελάνι» των προειδοποιήσεών μας



Δεν έχει στεγνώσει ακόμα το μελάνι από τις επανειλημμένες ανακοινώσεις, υπομνήματα και κινητοποιήσεις της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και των συνδικάτων και μέσα σε λίγα 24ωρα, είχαμε και άλλο εργατικό ατύχημα. Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα και με τον πιο δραματικό τόνο ότι η τραγική υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και των ελεγκτικών μηχανισμών στην Κρήτη εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για νέες σακατεμένες και χαμένες ζωές.

Η σημερινή εικόνα των ελεγκτικών υπηρεσιών είναι τραγική. Με ελάχιστους επιθεωρητές για ολόκληρους νομούς, χωρίς τα απαραίτητα μέσα και την υποδομή, οι έλεγχοι στους χώρους δουλειάς έχουν καταντήσει να γίνονται με το «σταγονόμετρο» ή να πραγματοποιούνται κατόπιν εορτής, αφού έχει ήδη χυθεί αίμα. Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας φέρουν τεράστιες ευθύνες, καθώς με τη μετατροπή του ΣΕΠΕ σε δήθεν «Ανεξάρτητη Αρχή» αποποιήθηκαν τις κρατικές ευθύνες, αφήνοντας την εργοδοτική ασυδοσία εντελώς ανεξέλεγκτη.

Η εγκληματική ζυγαριά του «κόστους – οφέλους»



Πίσω από κάθε εργατικό ατύχημα, πίσω από κάθε επαγγελματική ασθένεια, κρύβεται η ίδια εγκληματική πολιτική: η ζυγαριά του «κόστους – οφέλους». Για τους βιομηχάνους, τους μεγαλοεργοδότες και το αστικό κράτος, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας αντιμετωπίζονται ως «περιττό κόστος» που περιορίζει το ποσοστό κέρδους. Η αγορά σύγχρονων συστημάτων προστασίας, η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων, η πρόσληψη επαρκούς προσωπικού ώστε να μην εξαντλούνται οι εργαζόμενοι, η παρουσία γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας θεωρούνται «βαρίδια» στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Αυτή η ίδια πολιτική είναι που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και της λαϊκής περιουσίας ως κόστος. Είναι η ίδια ζυγαριά που αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόμενους στα εργοστάσια, όπως ακριβώς άφησε πρόσφατα απροστάτευτη και την περιοχή του Ρεθύμνου, όπου για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες τεράστιων καταστροφών και απωλειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές, εξαιτίας της γύμνιας του κρατικού μηχανισμού, της υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής και της έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού πρόληψης και δασοπροστασίας.

Δισεκατομμύρια για την πολεμική βιομηχανία – Ψίχουλα για τις ανάγκες του λαού



Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχουν κονδύλια» για να στελεχωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας, για να ενισχυθεί το ΕΣΥ, για να ληφθούν μέτρα πυροπροστασίας και αντιπλημμυρικής θωράκισης, βρίσκει δισεκατομμύρια ευρώ για να τροφοδοτεί την πολεμική βιομηχανία, τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Είναι εξοργιστικό να δαπανώνται καθημερινά εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε πολεμικές αποστολές εκτός συνόρων, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, και να επιδοτούνται αδρά οι επιχειρηματικοί όμιλοι της πολεμικής βιομηχανίας και της ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι μέσα στα εργοστάσια της ΒΙ.ΠΕ. και στις άλλες παραγωγικές μονάδες σακατεύονται για ένα μεροκάματο λόγω παντελούς έλλειψης μέτρων προστασίας. Η αντίφαση αυτή κραυγάζει και αποδεικνύει ότι προτεραιότητα αυτού του συστήματος δεν είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά τα κέρδη των λίγων, είτε αυτά βγαίνουν από την εκμετάλλευση της εργασίας είτε από το αίμα των λαών στους πολέμους.

Οργανωμένος αγώνας για την ανατροπή της σημερινής κατάστασης



Η Διοίκηση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου καλεί όλους τους εργαζόμενους στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, στα εμπορικά καταστήματα, στις αποθήκες, στα σούπερ μάρκετ, σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα να μη δείξουν καμία ανοχή. Δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε με τον θάνατο και το σακάτεμα ως μια «κανονικότητα» της εργασιακής μας ζωής. Η προστασία της υγείας και της ζωής μας στους χώρους δουλειάς είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και θα το επιβάλουμε με τον οργανωμένο, ταξικό μας αγώνα.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειαζόμαστε τώρα, μέσα από την οργάνωσή μας στα σωματεία, την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και δεσμευτικές ρήτρες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Μόνο μέσα από τη συσπείρωση στο σωματείο μας και την κοινή δράση μπορούμε να βάλουμε φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία.

Δυναμώνουμε το σωματείο μας! Απαντάμε αποφασιστικά στο δίλημμα της εποχής: Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ! επιλέγουμε τις ζωές μας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:



1. Πλήρη κάλυψη της τραυματισμένης συναδέλφισσας σε νοσηλεία, αποκατάσταση και πλήρεις αποδοχές για όσο διάστημα χρειαστεί, με αποκλειστική ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους.

2. Δημιουργία και πλήρη στελέχωση κρατικής Υγειονομικής Μονάδας (Ιατρείου) εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, κατάλληλα εξοπλισμένης για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, την αντιμετώπισή επειγόντων περιστατικών και τη διαχείριση εργατικών ατυχημάτων.

3. Άμεση, γενναία στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και των ελεγκτικών μηχανισμών στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη με μόνιμο τεχνικό και υγειονομικό προσωπικό. Διενέργεια συστηματικών, ουσιαστικών και εντατικών ελέγχων σε όλους τους χώρους δουλειάς.

4. Υποχρεωτική εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες (τακτική συντήρηση μηχανημάτων, τοποθέτηση προστατευτικών συστημάτων, παροχή ατομικών μέσων προστασίας, παρουσία Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας).

5. Δραστική μείωση του χρόνου εργασίας: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. Κατάργηση των εξαντλητικών ωραρίων, της εντατικοποίησης και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

6. Αύξηση των κονδυλίων για την Υγεία, την Παιδεία και την Πολιτική Προστασία. Να σταματήσει αμέσως η διοχέτευση δισεκατομμυρίων στην πολεμική βιομηχανία, στους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ και στις ιμπεριαλιστικές αποστολές.

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