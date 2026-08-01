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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω ανέμων

πυροσβεστικο ελικοπτερο
clock 12:56 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απογειώθηκε ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού στον ορεινό όγκο, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες καπνογόνες εστίες. Οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, δίνοντας μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή νέων εστιών.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

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