Ρέθυμνο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω ανέμων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απογειώθηκε ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού στον ορεινό όγκο, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες καπνογόνες εστίες. Οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, δίνοντας μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή νέων εστιών.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Διαβάστε επίσης

Χανιά - Εισαγγελική έρευνα: Έσφαξαν, έψησαν και έφαγαν κρι-κρι μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Θρίλερ στα Λευκά Όρη: Ώρες αγωνίας για 68χρονο πεζοπόρο που αγνοείται στο φαράγγι της Ελυγιάς