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ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νάπολη: Τουλάχιστον 21 τραυματίες, δύο σε σοβαρή κατάσταση (βίντεο)

Ναπολη
clock 12:09 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον 21 άτομα τραυματίστηκαν, δυο εκ των οποίων σοβαρά, από τον σεισμό 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στις 19.46 (ώρα Ιταλίας) στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τις τελευταίες δώδεκα ώρες, έχουν καταγραφεί πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί (τοπική ώρα) και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών Ρίχτερ.

Δείτε βίντεο από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός:

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν 70 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

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