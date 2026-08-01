Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νάπολη: Τουλάχιστον 21 τραυματίες, δύο σε σοβαρή κατάσταση (βίντεο)

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Τουλάχιστον 21 άτομα τραυματίστηκαν, δυο εκ των οποίων σοβαρά, από τον σεισμό 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στις 19.46 (ώρα Ιταλίας) στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές.

CCTV footage of the moment a strong earthquake struck Campi Flegrei, west of Naples, Italy, causing major damage. pic.twitter.com/AzUpoeL76l — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τις τελευταίες δώδεκα ώρες, έχουν καταγραφεί πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί (τοπική ώρα) και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών Ρίχτερ.

Δείτε βίντεο από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός:

A 4.7 magnitude earthquake struck the Phlegraean Fields (Campi Flegrei) volcanic area near Naples, Italy today







It was the strongest earthquake in the area in over 40 years







The world really doesn’t want Camp Flegrei to wake up & be at its worst behaviour pic.twitter.com/oHEYNWGPTC — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Sismo de 4.5 en Nápoles, Italia, a una profundidad de 5km







Básicamente, este sismo en Italia a 5 km (2.6km en otros informes) de profundidad fue una detonación a contacto directo.







Las ondas sísmicas de alta frecuencia (las vibraciones rápidas y violentas que destrozan el… pic.twitter.com/tTx0budL0H — Molotov (@ipoolgian) August 1, 2026

Significant damage following a M4.7 earthquake that struck the Campi Flegrei, west of Naples, Campania, southern Italy. pic.twitter.com/6yivOZbb3J — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν 70 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

🚨🇮🇹 4.7 magnitude earthquake just struck Naples.







People flooding the streets in panic.



Power outages reported across parts of Naples.



Train and metro services suspended.



One of the strongest quakes in decades



My brother just sent me this video pic.twitter.com/raPKq4kwSK — Robin Nakamoto (@RobinNakamoto) July 31, 2026

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