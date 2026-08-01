Τρεις καθημερινές συνήθειες που αυξάνουν τον κίνδυνο από εγκεφαλικό

Αυτές οι συνήθειες μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου από ό,τι νομίζετε.



Κάθε 40 δευτερόλεπτα, κάποιος παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς, όμως πρόκειται για μια πραγματικότητα, καθώς σχεδόν 800.000 άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε χρόνο. Μπορείτε να πάθετε εγκεφαλικό επεισόδιο σε οποιαδήποτε ηλικία, γι’ αυτό είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τις καθημερινές σας συνήθειες, καθώς ορισμένες από αυτές μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Η πλειονότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων συνδέεται με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, δηλαδή παράγοντες που επηρεάζονται από συμπεριφορές και προβλήματα υγείας τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Για να ξεκινήσετε, δείτε αυτή τη λίστα με τρία πράγματα που είναι καλό να σταματήσετε να κάνετε, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.







Περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας καθιστοί - ακόμα κι αν γυμνάζεστε



Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου έως και 40%. Ωστόσο, ένα πρωινό τρέξιμο δεν αναιρεί το γεγονός ότι η κίνηση κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας παραμένει εξίσου σημαντική. Μπορεί να γυμνάζεστε για μία ώρα καθημερινά, αλλά αν περνάτε τις υπόλοιπες ώρες καθισμένοι σε ένα γραφείο ή μπροστά σε μια οθόνη, χωρίς διαλείμματα για κίνηση, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μπορεί να παραμένει αυξημένος.

Μία μελέτη διαπίστωσε ότι καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, η ποδηλασία και οι δουλειές του σπιτιού ή της αυλής, συνδέθηκαν με χαμηλότερη πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ η συχνότερη δραστηριότητα προσέφερε μεγαλύτερα οφέλη. Η ίδια μελέτη συνέδεσε επίσης την παρακολούθηση τηλεόρασης, τα βιντεοπαιχνίδια ή τη χρήση υπολογιστή για περισσότερες από τέσσερις ώρες την ημέρα με υψηλότερη πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου. Η παρατεταμένη καθιστική ζωή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά και τον εγκέφαλο. Η λύση; Προσπαθήστε να κινείστε λίγο περισσότερο μέσα στην ημέρα, να σηκώνεστε συχνά όρθιοι και να περπατάτε για λίγα λεπτά κάθε ώρα.







Καταναλώνετε αλκοόλ, ακόμη και σε μέτριες ή περιστασιακές ποσότητες



Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, υψηλής αρτηριακής πίεσης και εγκεφαλικού επεισοδίου σε ορισμένα άτομα. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν υψηλότερος μεταξύ των ατόμων που ανέφεραν μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Η ίδια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι καταναλώνουν περιστασιακά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ τα Σαββατοκύριακα — κάτι που μπορεί να φαίνεται λιγότερο επικίνδυνο σε σύγκριση με την τακτική κατανάλωση — έχουν 47% έως 241% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αντίστοιχα, σε σύγκριση με εκείνους που δεν πίνουν.

Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί πάντα μια προσωπική απόφαση, στην οποία κάθε άτομο καλείται να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη, μόνο του ή σε συνεργασία με τον γιατρό του. Είναι σημαντικό να βλέπετε το αλκοόλ στο πλαίσιο της συνολικής σας υγείας και όχι να θεωρείτε δεδομένο ότι έχει προστατευτική δράση.







Καταναλώνετε συχνά γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο



Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, ένα σάντουιτς ή ένα μπέργκερ από εστιατόριο γρήγορου φαγητού μπορεί να περιέχει περισσότερο από το 100% του συνιστώμενου ημερήσιου ορίου νατρίου, που ανέρχεται στα 2.300 χιλιοστόγραμμα. Η πίτσα που παρασκευάζεται σε εστιατόρια, ιδιαίτερα όταν περιέχει επεξεργασμένα κρέατα, αποτελεί ακόμη έναν συχνό ένοχο για την υψηλή πρόσληψη νατρίου. Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου αυξάνει την αρτηριακή πίεση, μια «σιωπηλή» κατάσταση που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο.







Στρατηγικές για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου



Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου μέσα από καθημερινές στρατηγικές που κάνουν τη διαφορά.

Στοχεύστε στην κατανάλωση περισσότερων φυτικών ινών



Αν δίνετε προσοχή μόνο στις θερμίδες που αναγράφονται στις συσκευασίες ή στα γραμμάρια πρωτεΐνης, μπορεί να χάσετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία της καρδιάς σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, είναι σημαντικό να καταναλώνετε αρκετές φυτικές ίνες. Οι διατροφές που είναι πλούσιες σε φρούτα, λαχανικά, φασόλια, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και σπόρους βοηθούν στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης, βελτιώνουν τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, μειώνουν τη φλεγμονή και συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης — παράγοντες που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.







Διαχειριστείτε το στρες



Το στρες αποτελεί επίσης παράγοντα που σχετίζεται με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Εάν υπάρχει ήδη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες, το έντονο ψυχολογικό στρες μπορεί να συμβάλει σε μια φλεγμονώδη αντίδραση που ενθαρρύνει τη ρήξη της πλάκας και τον σχηματισμό θρόμβου αίματος, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μείωση ή η απομάκρυνση της έκθεσης στην πηγή του στρες, η αναζήτηση υποστήριξης και η δημιουργία υγιών μηχανισμών αντιμετώπισης μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μία από τις παθήσεις στις οποίες η πρόληψη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η προσαρμογή ορισμένων συνηθειών στον τρόπο ζωής μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στον κίνδυνο εμφάνισής του. Για αυτό και οι καρδιολόγοι συνιστούν τη μείωση του καθιστικού χρόνου, τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ και την προσοχή στις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, ιδιαίτερα όταν τρώτε εκτός σπιτιού. Παράλληλα, συνήθειες όπως η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών και η καλύτερη διαχείριση του στρες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

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